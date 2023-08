Ancelotti, sobre Rubiales: "Es un comportamiento que no me ha gustado"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado por primera vez del beso que Rubiales le dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial y ha señalado que "no es algo que deba hacer un presidente".

El italiano, que comparecía para hablar del partido de liga frente al Celta, fue preguntado por el polémico beso del Luis Rubiales y señaló que "es un tema delicado. Es un comportamiento que no me ha gustado".

“No tengo que juzgar lo que hacen otros“

Al insistirle en el tema y preguntarle si se sentía cómodo con un presidente de Federación como Rubiales, Ancelotti fue tajante: "El comportamiento de una persona no me afecta en el sentido de mi vida personal. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Cómo tengo que comportarme. Soy conciste de que tengo una responsabilidad social por ser el entrenador del Real Madrid y me quedo con lo que tengo que hacer yo. No tengo que juzgar lo que hacen otros".

Sobre el mismo asunto, Ancelotti señaló que él no es quién para decir si Rubiales debe dimitir o no.

"Yo no entro en este tema, hay órganos que van a decidir esto. No sé si va a dimitir o no. Tomarán la decisión más adecuada y ya está", zanjó .