La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha calificado de "gran hito" para el feminismo y la igualdad las reacciones al caso del beso sin consentimiento del presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso, al igual que lo fueron casos como el de Ana Orantes -asesinada por su marido días después de aparecer en televisión narrando cuatro décadas de maltrato- o el de la víctima de la Manada, porque se han producido en "un ámbito muy importante, especialmente machista y cerrado".

"Me gustaría no trasladar presión a Jenni Hermoso y a su entorno más inmediato [...], pero a veces una no elige ser ese hito. Ni lo eligió Ana Orantes, ni la víctima de la Manada, ni probablemente ella, pero es que es un momento muy importante. [...] Esto puede ser un gran hito", ha subrayado en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Rosell ha valorado y agradecido la reacción social, política e institucional al beso de Rubiales, que en parte le ha sorprendido, después de los ataques que estaban recibiendo las responsables de Igualdad "de que nos faltaba mucha conversación y mucha pedagogía en la explicación de la ley del solo sí es sí".

"Esta oleada de comprensión y de solidaridad hace que una imagen, aunque sea un tópico, pues valga más que mil palabras y que todas las explicaciones de las instituciones (....), que se comprenda que es violencia sexual con una imagen a la vista de todo el mundo, al final va a ser un hito y un triunfo para las mujeres y para la igualdad", ha recalcado.