Tras el escándalo originado por Luis Rubiales, el seleccionador del equipo absoluto femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha lamentado ahora lo que ha definido como "comportamiento impropio" del hasta este sábado presidente de la Federación Española, pero al contrario que sus ayudantes no ha presentado su dimisión.

"Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales, ha realizado y que él mismo ha reconocido", ha dicho el técnico en un comunicado remitido a Efe en esos términos textuales.

A su juicio, los "acontecimientos" ocurridos desde la final del Mundial hasta este sábado "han sido un auténtico despropósito y han generado una situación inaudita, empañando un triunfo merecido" de las jugadoras españolas, que el pasado domingo ganaron por primera la competición más importante por naciones.

"No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista alejada de una sociedad avanzada y desarrollada", continúa el escrito del técnico que el viernes aplaudió en varias ocasiones a Rubiales en la asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que su jefe se negó a dimitir y le ofreció la renovación multiplicando su sueldo.

Vilda añade que estas reflexiones ya las ha trasladado a Rubiales, a quien desde este mismo día, tras la suspensión de la FIFA, le sustituye de manera interina el hasta ahora vicepresidente de la RFEF Pedro Rocha.

"Mi labor como seleccionador nacional femenino y director deportivo de las selecciones femeninas siempre ha estado orientado a conseguir éxitos deportivos, pero también a promover iniciativas que fomentan la inclusión, el respeto y la equidad. La consecución del Mundial y los éxitos logrados en categorías inferiores son el reflejo del trabajo que se ha realizado desde la Federación que apoya de forma indiscutible el deporte femenino", añade el seleccionador, que ya fue muy criticado por las internacionales el año pasado, cuando 15 de ellas llegaron a renunciar a ser convocadas.

Ahora todas ellas y muchas más han dicho que no volverán a la selección "mientras sigan los actuales dirigentes". Para tensar más la situación, Relevo publicó que Vilda fue uno de los que presionó para que Jenni Hermoso exculpara a Rubiales por el beso que le dio en la ceremonia de premiación del Mundial.

Hasta 11 técnicos de la selección absoluta y las inferiores de la categoría femenina han remitido antes que Vilda otro comunicado mucho más duro con Rubiales, solidarizándose expresamente con Hermoso, denunciando presiones de la RFEF y poniendo a disposición de esta sus cargos.