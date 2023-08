SeAcabó, el #MeToo del fútbol español

Hace solo una semana la selección femenina española de fútbol logró el primer título de su historia. Y no era un título cualquiera. Se proclamaron campeonas del mundo e inscribieron su nombre junto al de Estados Unidos, Alemania, Japón y Noruega, los únicos países que hasta entonces habían ganado un Mundial femenino.

Pero esa gesta histórica pronto pasó a un segundo plano. El beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas pronto comenzó a cobrar protagonismo.

La imagen del presidente de la RFEF agarrando a la futbolista por la cabeza y dándole ‘un piquito’ (en palabras de Rubiales) corrió como la espuma y se viralizó en redes sociales. Mujeres y hombre de todo el mundo clamaron contra ese beso y denunciaron el abuso de poder de Rubiales.

Horas después el propio Rubiales, en lugar de disculparse, llamó "idiotas y tontos del culo" a quienes se indignaron y desde la Federación difundieron una declaración de la futbolista, que resultaron ser falsas, quitándole hierro al asunto.

Pero, aunque desde la RFEF se empeñaran en tapar el escándalo, la revolución ya no tenía freno. Había empezado un levantamiento que ahora mismo se conoce como el #MeToo del fútbol español.

El movimiento #MeToo se popularizó a finales de 2017 después de que se conocieran los casos de acoso y abusos sexuales del magnate de Hollywood Harvey Weinstein. A raíz de eso, millones de mujeres de todo el mundo comenzaron a denunciar y se atrevieron a contar los abusos que habían sufrido en sus vidas, bajo el 'hashtag' #MeToo.

Algo parecido es lo que ha ocurrido ahora con nuestras futbolistas. Y es que al escándalo del beso y de las primeras declaraciones de Rubiales, se une todo lo que vino después.

No habían pasado ni dos horas desde que Rubiales había gritado reiteradamente "no voy a dimitir" y había sido jaleado y aplaudido por la Asamblea de la RFEF cuando la capitana culé mostró su rechazo públicamente.

#SeAcabó... Lo que se exigía hace unos meses no era una pataleta

Especialmente llamativos fueron los mensajes de algunas de las jugadoras de las 15 que hace un año se rebelaron y pidieron cambios en la Federación.

"Se acabó. Contigo, Jenni Hermoso. Lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales", decía Patri Guijarro, una de las 15 que se quedó sin Mundial.

"No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablaron por sí solas, y creo que no hay mucho que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres. Contigo Jenni Hermoso", escribía Mapi León, también firmante de las 15

“No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por si solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo @Jennihermoso“ — María León (@MapiLeon16) August 25, 2023

"Contigo amiga, Jenni Hermoso. Muy pronto se ha dado la razón a gente que tuvo que renunciar a sus sueños por defender unos valores. Y unas condiciones dignas y básicas", publicó la guardameta Lola Gallardo, otra de las jugadoras que renunció a la selección hace un año.

El movimiento ya era imparable. El #SeAcabó comenzó a coger fuerza en redes sociales y, además de todo el apoyo de las 23 campeonas del mundo, llegaron las muestras de apoyo de otras decenas de futbolistas.

Tanto, que el sindicato FUTPRO emitió un comunicado de apoyo a Jenni Hermoso y bajo ese 'hashtag' comunicaba la renuncia de 81 futbolistas a la selección y expresaban su "fuerte y firme condena a conductas que han vulnerado la dignidad de la mujer".