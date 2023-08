La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha valorado la "presión social" y la "valentía" de la jugadora de la selección española de fútbol Jenni Hermoso y de sus compañeras para que no haya "impunidad", que ha llevado a la que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, anunciara que iba a dimitir por el beso en la boca sin consentimiento a Hermoso tras la victoria del Mundial, algo que finalmente ha dicho este viernes que no hará.

Irene Montero ha afirmado en Las Mañanas de RNE que "la presión social, el trabajo de las redes de mujeres, la valentía de Jenni Hermoso y sus compañeras y la acción colectiva han conseguido una victoria del feminismo pero queda mucho por hacer para que no queden en la impunidad, ningún beso no consentido ninguna situación de acoso sexual en el trabajo, ninguna agresión sexual de ningún tipo".

La dimisión, según aseguraba Irene Montero antes de conocerse que Rubiales finalmente no dimite, es una "muestra" de que "lo colectivo funciona, de que no callar funciona, el silencio suele ser cómplice con los agresores y desprotector para las víctimas, mientras eso ocurra es difícil avanzar en derechos".

La dimisión que Rubiales había anunciado y de momento no se ha producido ha sido calificada por la ministra de "victoria" y "muestra de que seguramente el feminismo está cambiando todo" y que las mujeres ven "con mucha claridad que tenemos derecho a a ejercer nuestra libertad sexual".

"Abandonemos el silencio"

"Que no quede en la impunidad ningún beso no consentido", ha dicho Montero insistiendo en que "no es necesaria esa violencia e intimidación para que haya una vulneración de la libertad sexual", y en que el límite es la "falta de consentimiento".

Cuando no se produce ese consentimiento hay que desplegar "todas las medidas", ha asegurado Montero, las instituciones tienen "la obligación" de ofrecer atención integral a todas las víctimas" y también su derecho a la reparación.

Al ser preguntada por el "silencio" de muchos fubolistas y equipos españoles ante el beso en la boca sin consentimiento de Rubiales a una jugadora de la selección, Montero ha advertido que el "silencio suele ser cómplice con los agresores y desprotector para las víctimas". Por este motivo, la ministra ha hecho un llamamiento a la sociedad a que "abandonemos el silencio".

La responsable de Igualdad ha dicho que "cuando las redes de mujeres funcionan, cuando lo colectivo funciona, cuando abandonamos el silencio y nos atrevemos a nombrar las cosas por su nombre, en este caso un beso no consentido, eso funciona y somos un país mejor gracias al impulso del movimiento feminista".