Luis Rubiales dejará este viernes 25 de agosto de ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol cinco días después del beso forzado a Jenni Hermoso en la celebración por el triunfo en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Cinco años después de ponerse al frente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales dice adiós tras la última polémica que ha rodeado su figura.

Ese beso por el que luego preguntaron a Jenni sus compañeras en la fiesta entre bromas del vestuario, encontrando esta respuesta de la futbolista: - Pero no me ha gustado , eh. - ¿Y qué has dicho? - 'Pues vale...' ¿Pero qué hago yo ? Mírame a mí, mírame.

Lunes: comienza la lluvia de críticas desde la política

El domingo la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ya había tuiteado sobre el tema: "No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo 'que pasa'. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar". El lunes comienza una cascada de reacciones políticas. Uno de los primeros, el ministro de Cultura y Deporte: Miquel Iceta, en una entrevista en RNE, pide a Rubiales que se disculpe. A mediodía, durante la escala en Doha, este lo hace, pero de a su manera: "Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo. Tengo que disculparme [...] Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer".

Por la tarde, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz pide la dimisión de Rubiales. Mientras, él aterriza en Madrid con el equipo y una vez fuera de Barajas apenas se deja ver en la celebración del título mundial algo que, eso sí, ya había sucedido cuando la selección masculina festejó en el WiZink Center la consecución en junio de la Nations League.