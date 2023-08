La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y que se activen los protocolos por considerar que se "ha vejado y agredido" a una mujer después de besar en la boca sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas en la celebración del mundial de fútbol.

Durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Díaz ha condenado en nombre de su formación política "de la manera más rotunda" la actitud de Rubiales por darle un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras ganar el Mundial en Sidney.

Además, la gallega ha asegurado que las "excusas" del presidente de la RFEF -a través de un vídeo en redes sociales- "no sirven en absoluto". "Esta persona debe dimitir", ha asegurado.

Díaz pide que se cumpla la ley del deporte

La líder de sumar también ha pedido "que se cumpla la ley del deporte y se activen los protocolos", todo ello en una rueda de prensa en el Congreso posterior a la reunión que ha mantenido con el rey en La Zarzuela enmarcada de la ronda de consultas para proponer a un candidato para la investidura.

Díaz ha aprovechado para felicitar a la selección femenina de fútbol, quien ha hecho "muy felices" a los españoles, ha "dado una lección" de feminismo y demostrado mucho en varios ámbitos, no solo en el deportivo. Aunque ha lamentado que "quede mucho por hacer" todavía y, según ha remarcado "en calidad de ministra", las mujeres son víctimas de desigualdades, existe discriminación y se vulneran sus derechos.

Previamente, el ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, ha calificado de "inaceptable" el beso en declaraciones a RNE y ha asegurado que Rubiales debe "dar explicaciones y excusas" sobre este hecho que se ha viralizado en redes y ha provocado una cascada de reacciones en las que se ha calificado el gesto de "machista" y se ha pedido la dimisión del mandatario de la RFEF.

"A mí me parece inaceptable, vivimos un acontecimiento deportivo, pero también un momento de igualdad de derechos y de respeto hacia las mujeres y debemos ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes hacia las mujeres", ha remarcado Iceta, que ha incidido en que "estamos mandando un mensaje a la sociedad de respeto e igualdad, no se debe mandar un mensaje de prevalencia de que el que manda fuerza un beso". "Eso no puede ser", ha zanjado el ministro.

Por su parte, las ministras en funciones de Igualdad, Irene Montero, y de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, han criticado el beso y han tachado el gesto de "violencia sexual".

"No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo "que pasa". Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí", ha escrito en la red social X la ministra de Igualdad.