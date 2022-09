Varias jugadoras de la Selección española femenina, entre ellas Alexia Putellas, premio The Best de la FIFA, han reiterado en un comunicado su compromiso con la Selección al tiempo que lamentan el trato dispensado por la Real Federación Española de Fútbol, entre otras cosas, por hacer pública una comunicación privada sobre la pregunta de quiénes de ellas querían no ser convocadas.

La Selección femenina de fútbol emite un comunicado aclarando la renuncia a la Selección de 15 jugadoras.



Más información en:

Las jugadoras de la selección española femenina de fútbol que este jueves expresaron su deseo de no ser convocadas en la actual situación existente han subrayado que no han "renunciado" al combinado nacional y que "nunca" han pedido el cese de Jorge Vilda.

En un extenso comunicado compartido por las 15 jugadoras que habían mostrado su deseo de no ser convocadas y también por Alexia Putellas, han lamentado que la RFEF ""haya hecho pública, de forma parcial e interesada, una comunicación privada" y "con información que afecta" a su salud.

ÚLTIMA HORA | La Selección Femenina de Fútbol contesta a la Federación en un comunicado



Las jugadoras insisten en que no han renunciado a la Selección y piden una apuesta decidida por un proyecto profesional



Tiene los detalles @Antiaandre



�� https://t.co/VizWr1Z1iK pic.twitter.com/1EsRvq5ouU“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 23, 2022

"En segundo lugar, en ningún caso hemos renunciado a la selección española de fútbol tal y como señala en su comunicado oficial la RFEF. Como dijimos en nuestra comunicación privada hemos mantenido, mantenemos y mantendremos un compromiso incuestionable con la selección española", indican.

Las futbolistas insisten en "no ser convocadas hasta que no se reviertan" las mencionadas situaciones que pueden afectar a su "estado emocional y personal, y rendimiento". "Y, en consecuencia, a los resultados de la selección y que podrían derivar en indeseables lesiones. Estos serían los motivos que nos llevan a tomar esta decisión", apuntan.

"Nunca hemos pedido el cese del seleccionador como se ha comentado. Entendemos que nuestro trabajo no es en ningún caso elegir dicho cargo, pero sí expresar de forma constructiva y honesta lo que consideramos puede mejorar el rendimiento del grupo", aseguran.

"¿Alguien puede pensar que, a ocho meses de un Mundial, un grupo de jugadoras de máximo nivel, que es lo que nos consideramos, se plantean esta decisión, como se ha dado a entender públicamente, como un capricho o un chantaje?", critican las jugadoras.