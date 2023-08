El Gobierno "actuará" en caso de que no se produzcan "acontecimientos" sobre la situación de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), un día antes de que este organismo celebre la asamblea extraordinaria convocada tras el beso sin consentimiento a la jugadora de la selección Jenni Hermoso en la entrega de medallas tras ganar el Mundial.

"Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca este hecho porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar", ha afirmado Bolaños durante unas declaraciones a la prensa en el marco de una visita oficial a París.

El ministro ha respondido así al ser preguntado por la posibilidad de que la asamblea extraordinaria que celebrará este viernes la RFEF acuerde una suspensión temporal de Rubiales, en lugar de un cese o dimisión de su presidente.

Las declaraciones de Bolaños se han producido después de que el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, instara al Gobierno en una entrevista en RNE a "resolver" la "patata caliente" de Rubiales al que, subraya, no "le va a quedar otra que la dimisión o el cese".

Hermoso y su sindicato, FutPro, han pedido a través de un comunicado "medidas ejemplares" a la RFEF por el beso de Rubiales. El sindicato ha condenado los actos "contra la dignidad de las mujeres" de la final del Mundial.

La primera denuncia fue interpuesta ante el Consejo Superior de Deportes por Miguel Galán, director del centro de formación para entrenadores CENAFE, que señala que "se trata de un acto sexista intolerable del deporte". La liga profesional femenina de fútbol en España también se ha sumado este jueves a la iniciativa contra Rubiales por el beso a Jenni Hermoso.