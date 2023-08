Después de días de críticas y presiones desde diferentes sectores de la sociedad, se ha anunciado que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, presentará su dimisión por el beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino. Tras conocerse la noticia, las ministras Yolanda Díaz e Irene Montero han celebrado este paso y reivindicado la importancia del feminismo.

Rubiales, según fuentes federativas, presentará el viernes la dimisión como presidente de RFEF, cargo al que accedió en mayo de 2018, tras la presión política, social y del mundo del deporte que ha recibido, ya que no solo besó a la jugadora en el momento de la entrega de medallas, sino que también celebró la victoria agarrándose sus genitales en el palco de autoridades y llevó al hombro a otra de las integrantes del equipo español.

La política pedía medidas "contundentes"

El Ejecutivo ya había anunciado que actuaría si no se producían "acontecimientos" sobre la situación de Luis Rubiales. "Las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar", afirmó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. A él se sumaron otros ministros, como el de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; o la de Hacienda, María Jesús Montero. También Yolanda Díaz, que consideró que se "ha vejado y agredido" a una mujer.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pidió aplicar "medidas contundentes" a la conducta del presidente de la Federación. "Los españoles no merecemos esa imagen que nos está avergonzando a todo un país ante todo el mundo y que está empañando una grandísima victoria de un grupo de mujeres que deberían ser las únicas protagonistas", explicó.