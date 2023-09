Luis de La Fuente, entrenador de la selección española masculina de fútbol, ha pedido disculpas por sus aplausos a Luis Rubiales en la Asamblea de la RFEF en la que el andaluz se negó a dimitir por el beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino de fútbol.

El seleccionador nacional ha admitido que la situación le superó y se vio "desbordado" por la presión en una asamblea en la que esperaba la dimisión de Rubiales. "He recibido duras críticas por ello. Son totalmente merecidas, lo lamento, lo comprendo y pido perdón por ello", ha dicho leyendo un comunicado.

"Yo acudí a una Asamblea convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente, pero se transformó en un acto para el que muchos no estábamos preparados. Pido disculpas", ha explicado De la Fuente.

Visiblemente incómodo, el seleccionador español ha insistido en las disculpas por su comportamiento: "Es injustificable, lo que trato de explicar es el contexto en el que se produce, y la situación en la que nos vimos algunos. Yo lo viví desbordado, no supe estar a la altura, no pude controlar a las emociones. Cuando uno reflexiona, se ve en las cámaras... no me reconozco".

"Creo que no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón"

En cuanto a una posible dimisión, De la Fuente ha asegurado que cree que no tiene que hacerlo. "Ya censuré los actos que se habían producido en la entrega de premios. Yo creo que no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Admití un error, que es humano y es inexcusable. Si pudiera volver atrás, no aplaudiría al presidente. Estoy del lado de la igualdad y del respeto. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, yo el primero, y en ese proceso estamos", ha explicado.

“Si pudiera volver atrás, no aplaudiría al presidente“

En este sentido, De la Fuente ha asegurado que si no hubiera tenido la confianza de la Federación, no hubiera seguido en el cargo: "Si no hubiera tenido el apoyo de la federación, te aseguro que no estaría aquí", ha zanjado.

Además, preguntado por si había contactado con Jenni Hermoso, De la Fuente ha dicho que no había hablado con ella. "No he contactado con Jenni Hermoso. Ella está viviendo un momento difícil, no es responsable de nada de lo que le está pasando. No he hablado con ella, igual me ha faltado valentía", ha dicho.

Por último, ha evitado valorar si Luis Rubiales tiene que ser inhabilitado: "Yo no soy juez, ni me gusta ser jurado popular, dejemos a los organismos pertinentes que resuelvan los pasos que tienen que dar. Cuando tomen las decisiones, será el momento de valorar. No estoy aquí para juzgar a nadie".