El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, ha pedido disculpas y rectificado acerca de unos comentarios sobre el técnico Zinedine Zidane en una entrevista. El que fuera entrenador del Real Madrid, ahora sin equipo, sonaba como sustituto de Didier Deschamps al frente de la selección francesa y sus palabras no gustaron al club blanco, pero tampoco a la estrella Kylian Mbappè.

Tras la prolongación del contrato como seleccionador francés de Didier Deschamps hasta julio de 2026, Le Graët realizó unas declaraciones en una emisora francesa contra Zidane. "Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club...", respondió cuando fue cuestionado sobre las posibilidades de que 'Zizou' sea el nuevo seleccionador de Brasil.

Incluso llegó a afirmar que si Zidane, que sonaba como alternativa a Deschamps en caso de que no hubiese firmado un buen Mundial Francia, subcampeona en Qatar 2022, le hubiese llamado , "no le habría cogido siquiera el teléfono", porque le habría dicho: "Hola señor, no se preocupe búsquese otro club, yo me quedo con Didier".

Enfado del Madrid El Madrid se prestó a contestar a Le Graët a través de un comunicado en el que le exigía una rectificación, que finalmente ha llegado, en estos términos: "El Real Madrid CF lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial". “Comunicado Oficial#RealMadrid“ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2023 Tales declaraciones "suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo". "Nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campeón del mundo y de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador", remarcó. "Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de cinco Liga de Campeones, entre otros muchos títulos", sentenció.