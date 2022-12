La celebración de Argentina por la reciente conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022 sigue teniendo ecos fuera de sus fronteras. Sobre todo en Francia, subcampeona, que no ha encajado nada bien las bromas de algunos jugadores de la albiceleste. Las protestas han alcanzado niveles federativos e incluso gubernamentales.

01.55 min Millones de argentinos desbordan la rúa y los campeones del mundo la acaban en helicóptero -- Ver ahora

La ministra de Deportes, Amelie Oudea-Castera, ha calificado de "vulgares" las celebraciones. "Me parece lamentable. Por mucho que nuestro equipo francés supiera perder con elegancia, la forma en que este equipo argentino ha actuado tras la victoria no es digna del partido que vimos", afirmó Oudea-Castera en una entrevista a RTL este viernes.

Uno de los más criticados ha sido el portero Emiliano 'Dibu' Martínez, quien en el vestuario tras el partido pidió "un minuto de silencio" para Mbappè y en Buenos Aires sostuvo un muñeco con su cara. También se acordó del penalti fallado por Tchouameni en otro homenaje en su ciudad, del que dijó que se "cagó todo".

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, ya había pedido ayer, en una entrevista radiofónica, que la FIFA investigue los insultos "indignos" vertidos por los futbolistas argentinos contra 'les Bleus'.

Las críticas en Francia se han extendido hacia otro ilustre exfubolista argentino, presente en las celebraciones de Catar, Sergio "Kun" Agüero, quien se burló de manera burda del apellido del francés Eduardo Camavinga llamándole "cara pinga".

"Son unos insultos indignos, y ¿qué hace la FIFA? El deporte es una cuestión de juego limpio y de mostrar respeto por los otros, mostrar respeto también por los perdedores", afirmó Le Maire.

La FFF, que ya había hecho pública su denuncia de insultos racistas a sus jugadores en redes sociales, ha hablado por boca de su presidente, Noel Le Graet, quien en otra entrevista ha anunciado haber escrito a su homólogo de la AFA.

"He escrito una carta a mi homólogo de la Federación Argentina (AFA). Me parecen antinaturales estas transgresiones en el contexto de una cometición deportiva, y me cuesta entenderlas. Esto es ir demasiado lejos. El comportamiento de Mbappé fue ejemplar", declaró en el sitio web del periódico Ouest France.