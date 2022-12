"Ha sido un combate de boxeo, nos dimos golpe por golpe", así definía el capitán de Francia, Hugo Lloris la final del Mundial de Qatar 2022 en la que su selección no pudo defender el título vencido en Rusia 2018 ante la Argentina de Leo Messi.

La tanda de penaltis puso el broche más agónico posible a un partidazo en el que se vivieron cuatro goles en el tiempo reglamentario y dos más en el tiempo extra de la prórroga. Ante semejante precipitación de emociones difíciles de describir, ¿estamos ante la mejor final de la historia de los Mundiales?

[Vuelve a ver la final completa del Mundial de Qatar 2022: Argentina - Francia, en RTVE Play]

En la historia están esas finales icónicas como la del famoso Maracanazo, la de Wembley y el hat-trik de Hurst o la del penalti a lo Panenka y el cabezazo de Zidane. Difícilmente alguna puede competir en calidad de juego con la vivida en Doha, tan solo una le puede mirar a los ojos, la de México 1970, aquella en la que Brasil pasó por encima de Italia.

Aquel Brasil aún hoy es considerado el mejor conjunto que se ha visto ganar un Mundial. Ganar a Italia por goleada ya es algo extraordinario independientemente de la época y el toreno del que se hable.

El propio Pelé ha querido felicitar a Argentina por la victoria desde la cama de hospital en la que se encuentra. "Felicitaciones Argentina, seguro que Diego (Maradona) está sonriendo ahora. Leo Messi venciendo su primera Copa Mundial como era merecido por su trayectoria. Mi querido amigo Mbappe, marcando cuatro goles en una final, qué regalo fue ver ese espectáculo", publicó.

Messi, toda una vicda esperando este momento

El gran triunfador del Mundial de Qatar tiene como nombre Lionel y como apellido Messi. El de Rosario tiene por fin en sus manos el trofeo que llevaba persiguiendo toda su vida.

"Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme", confesó.