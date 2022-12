Decía Pelé que anotar de penalti era una manera cobarde de marcar gol. Bendita cobardía. La selección argentina se ha alzado con su tercer Mundial de fútbol superando agónicamente a Francia (3-3 ([4-2]), no sólo de penalti, sino también con jugadas legendarias como la del tanto de Di María para poner la doble ventaja en el marcador al borde del descanso, antes de la remontada francesa y la posterior tanta de penaltis histórica.

La albiceleste ha alcanzado el cielo esta tarde en el Luisail Stadium y, como hemo visto durante todo el torneo, con los once metros de testigo y de protagonista indiscutible. Cinco. Ese es el número de penas máximas (5) que le han señalado a favor al cuadro sudamericano. Dos fueron en fase de grupos (Arabia Saudí y Polonia), uno en cuartos de final (Países Bajos), otro en semifinales ante Croacia y también en la final que ha cosido la tercera estrella en la camiseta blanca y azul.

No hay quinto malo y así fue. De los cinco penaltis que los colegiados señalaron al conjunto argentino, cuatro besaron las redes y solo uno, Messi ante Polonia, fue salvado por el guardameta. La efectividad desde el círculo blanco ha sido uno de los artifices del tricampeonato argentino y además, con Messi como hombre más importante en esa faceta.

Esos once metros iban a marcar el camino de los posteriores que iban a sucederse , además de la tanda de penaltis ante Países Bajos donde Argentina consiguió doblegar a la Oranje con cuatro penaltis anotados de cinco, con Enzo Fernández como único futbolista en errar ante Noppert .

Argentina no comenzó precisamente con buen pie el certamen en Catar. Los pupilos de Scaloni cayeron sorprendetemente ante la cenicienta Arabia Saudí (1-2) gracias a los tantos de Al Shehri y Al Dawsari en el segundo acto. La bicampeona del mundo se adelantó en el luminoso a los diez minutos por medio de Messi y, por supuesto, fue desde el punto de penalti.

El choque se iría a la prórroga tras una remontada estratosférica de Países Bajos (2-2) , con nuevamente los penaltis como protagonistas donde Argentina se metía agónicamente en semifinales con cuatro de cinco once metros anotados mientras que los de van Gaal erraban hasta dos ante el 'Dibu' Martínez.

Corría el minuto 73, 0-1 para el combinado argentino y Dumfries derriba en el área a Acuña . El lateral izquierdo del Sevilla recortaba al defensa neerlandés y este le hacía la zancadilla provocando la tercera pena máxima del torneo para la campeona . Messi no fallaba ante Noppert y colocaba la tranquilidad para los de Scaloni a quince del final.

En el partido más completo de Argentina en el Mundial, también se señalaron los once metros. Messi abrió la lata a los 34 minutos ante uno de los porteros del torneo, el croata Livakovic . El 'parapenaltis' en octavos y cuartos frente a Japón y Brasil , no pudo atajar el golpeo magistral de Messi en el primer tiempo y ese tanto encaminaba la goleada que iba a venir después.

Messi tampoco falla desde los once metros ante Croacia

Messi culmina desde el punto de penalti y Argentina se corona

No podían faltar a la cita. Messi y los once metros. El ex futbolista del Barcelona desniveló el luminoso desde el punto de penalti tras una internada de Di María en la línea de fondo. El 'fideo' caía dentro del área tras un toque de Dembelé por la espalda y el colegiado polaco señalaba el punto fatídico.

Dicen que no hay quinto malo y 'La Pulga' lo ratificó. Con toda la tranquilidad del mundo, Messi batía a Lloris con un gran disparo y encaminaba la victoria, antes de la extraordinaria remontada gala que mandaba el choque a la prórroga. El propio Messi marcaba el tercero en el 110 y Mbappé, con un hat-trick, mandaba el partido a los penaltis, amiga de Argentina durante todo el Mundial.

El mejor de todos los tiempos junto a Maradona tampoco fallaba en el primer lanzamiento y Montiel anotaba el penalti definitivo para darle a Argentina la gloria por tercera vez y subir al cielo a Messi con su primer Mundial. Eso sí, con los penaltis como un cordón umbilical de todos y cada uno de los encuentro de la albiceleste. Once metros. Gloria o infierno. Salió cara.