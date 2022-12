Ficha técnica:

1 - Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Sergio Romero (Lisandro Martínez, m.58), Nicolás Tagliafico (Marcos Acuña, m.70); Leandro Paredes (Enzo Fernández, m.58), Rodrigo De Paul, Papu Gómez (Julián Álvarez, m.58); Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez.

2 - Arabia Saudí: Mohammed Khali Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hasan Al-Tambakti, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Abdulealh Almalki (Abdulelah Al Amri, m.88) , Mohamed Kanno, Salman Al-Faraj (Hattan Bahebri, m.45+3) ; Salem Al-Dawsari, Feras Al-Buraikan (Haitham Asiri, m.88), Saleh Al-Shehri (Sultan Al Ghannam, m.78).

Goles: 1-0, m.10: Messi, de penalti. 1-1, m.48: Saleh Al Shehri; 1-2, m.53: Salem Al Dawsari

Árbitro: Slavko Vincic (Esloveno). Mostró tarjeta amarilla a Abdulealh Almalki, Ali Al Bulaihi, Salem AlDawsari, Saud Abdulhamid y awaf Al Abed .



La selección de Arabia Saudí ha protagonizado la primera sorpresa del Mundial de Qatar al vencer Argentina por 2-1. La albiceleste no pudo con la 'cenicienta' del grupo C y cosechó una dolorosísima derrota en su debut mundialista, algo que no ocurría desde Italia 90.

Los hombres de Hervé Renard terminaron así con la racha de 36 partidos sin perder que sumaban los argentinos y complican el futuro de los de Scaloni en esta Copa del Mundo, donde aún se tienen que enfrentar a México y Polonia.

Leo Messi adelantó a Argentina de penalti a los 10 minutos, pero la posterior falta de acierto de la albideleste dejó con vida a los sauditas que, en cinco minutos de inspiración, dieron la vuelta al marcador gracias a los tantos de Al-Shehri y Al Dawsari, en el inicio del segundo tiempo.

Una vez consumada la remontada Arabia Saudí supo aguantar y deshacer las ocasiones de su rival, sumando así su primera victoria en esta Copa del Mundo.

Argentina, por su parte, fue incapaz de reaccionar para evitar la debacle en Catar, donde llegaban como una de las candidatas al título.

01.29 min La afición argentina se lamenta tras la derrota ante Arabia Saudí

Messi abrió el marcador para Argentina El combinado argentino salió a por la victoria desde el primer instante y a los dos minutos Messi dio el primer aviso obligando a estirarse a Al-Owais. Los de Scaloni dejaban clara su intención y no tardaron en celebrar su primer gol, que llegó desde el punto de penalti. El colegiado esloveno Slavo Vinicic, a instancias del VAR, fue a revisar en la pantalla un agarrón sobre Paredes y no dudó en señalar la pena máxima antes de llegar a los 10 minutos. Messi se encargó del lanzamiento y con un disparo potente, y sin precipitación, batió al meta saudita al lado contrario del que se había vencido. Era su séptimo gol en un Mundial, tras 20 partidos disputados. Solo habían transcurrido 10 minutos y Argentina ya iba por delante. Ahora, faltaba que la albiceleste confirmara su mayor dominio ampliando esa renta para no sufrir con el resultado. Pero ese segundo gol no terminaba de llegar.

Tres goles anulados a la albiceleste por fuera de juego El Papu Gómez lo rozó con un disparo que se fue alto poco antes de que Messi anotara el 2-0, en el 22. Pero el VAR intervino para señalar la posición incorrecta del rosarino y el tanto no subió al marcador. La última bala de Messi y Cristiano Ronaldo para ser campeones del mundo FRAN MENA / JOSÉ Á. CARPIO (DatosRTVE) Cinco minutos después Lautaro Martínez volvió a batir a Al-Owais, en una preciosa definición en el que el jugador del Inter picó el balón ante la salida del meta saudita. Pero, al igual que ocurrió con Messi, ese tanto tampoco fue válido por un fuera de juego milimétrico que señaló el videoarbitraje. En el 34 Lautaro volvió a marcar, pero lo hizo, nuevamente, en fuera de juego por lo que el 2-0 seguía resistiéndose. Así, el arriesgado planteamiento de Arabia Suadí de jugar con una defensa adelantaba, daba sus frutos ya que Argentina era incapaz de asegurar un resultado más amplio. Con ese escaso 1-0 se llegó al descanso y los sauditas dieron la sorpresa nada más reanudarse el choque.