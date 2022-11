Vigente campeona de la Copa América en 2021, la selección de Argentina llega a Qatar 2022 con la moral por las nubes. Con un equipo engrasado y con confianza y cuyo objetivo es el título, conscientes de que esta será, seguramente, la última participación de Leo Messi en un Mundial.

La albiceleste ha tenido que realizar dos cambios de jugadores antes de comenzar el Mundial. La lesiones de Nico González y Joaquín Correa obligaro al seleccionador, Lionel Scaloni a llamar a Ángel Correa y Thiago Almeida para sustituirles.

Cómo se ha clasificado

La Selección Argentina se clasificó para Qatar 2022 como segunda de grupo de las Eliminatorias Sudamericanas, por detrás de Brasil. Lo hizo como invicta tras lograr 11 victorias y 6 empates.

Además, como curiosidad, Argentina y Brasil no disputaron el último partido entre ellas. El encuentro entre ambos, previsto para septiembre de 2021, fue suspendido a los cinco minutos por las autoridades sanitarias, después de que cuatro jugadores argentinos proporcionaran información falsa respecto a los protocolos Covid. Posteriormente, las dos federaciones acordaron ante el TAS no reanudar dicho encuentro, ya que el resultado no alteraba la tabla de clasificación de esta eliminatoria. Brasil pasaba como primera, con 45 puntos, y Argentina como segunda, con 39.