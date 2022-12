Argentina y Francia protagonizaron una de las mejores finales de la historia de los mundiales. La Albiceleste conquistó treinta y seis años después el trofeo más deseado del mundo del fútbol y Francia, ya ex campeona, cedió su trono. La final de Qatar 2022 fue una oda al deporte que quedará para siempre en la memoria de los aficionados. El encuentro dejó una retahíla de momentos históricos que, en su conjunto, completaron un espectáculo de proporciones bíblicas.

Lionel Messi por fin tiene su Copa del Mundo . A los 35 años, cuando ya parecía que iba a tener que rendirse, que ya no iba a tener otra oportunidad, el '10' lideró a su selección hacia el cetro mundial . Y lo hizo dejando su huella bien marcada en la historia del torneo. Leo anotó siete goles en el torneo, dos de ellos en la gran final . Completó su actuación anotando en la tanda de penaltis decisiva.

Lionel Scaloni cogió las riendas de la selección argentina tras el Mundial de Rusia 2018 . El técnico, que no contaba con experiencia en la élite, ingresaba en el banquillo albiceleste como interino. Las dudas sobre su contratación pronto sobrevolaron Argentina, pero el técnico acalló las críticas a base de trabajo y se ganó su ratificación en el cargo.

El consuelo de Macron a Mbappé

Igual que el fútbol fue justo con Leo Messi, con Mbappé fue excesivamente injusto. Este deporte tiene esas cosas que lo convierten en impredecible e incomprensible, y que hacen que un futbolista que consigue un hat-trick en un Mundial se vaya sin el trofeo entre los brazos.

Kylian Mbappé hizo lo posible y lo imposible para ganar su segunda Copa del Mundo. El '10' galo anotó un triplete que trajo consigo su duodécimo gol en su trayectoria mundialista y el cuarto en una final. Con menos de 24 años, Mbappé ya es el jugador con más goles en las finales mundialistas.

No obstante, su exhibición no le sirvió nada más que para llevarse un balón más a su colección. Emmanuel Macron, presidente de Francia, bajó al césped a animar a una estrella francesa que no encontraba consuelo.

Y es que se puede afirmar con rotundidad que el hat-trick de Mbappé fue el más triste de la historia del fútbol.