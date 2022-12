El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, ha colgado un mensaje en sus redes sociales para anunciar su renuncia a jugar con Francia.

"He escrito mi historia y la nuestra se acaba", ha escrito Benzema solo un día después de que Francia perdiera la final del Mundial ante Argentina.

“J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs“