El agente de Karim Benzema, Karim Djaziri, ha defendido al delantero francés y ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde asegura que, pese a su lesión, podría haber jugado el Mundial de Qatar desde los octavos de final.

"Consulté a tres especialistas que me confirman el diagnóstico de que Benzema podría haber estado en forma desde los octavos de final para, por lo menos, estar en el banquillo ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido?", pregunta Djaziri en clara alusión a Didier Deschamps, seleccionador de Francia.

Esa publicación va acompañada de un vídeo en el que se habla de la lesión que sufrió Benzema al inicio del Mundial y del proceso de recuperación que tendría que haber llevado el futbolista del Real Madrid.

Una lesión que le habría permitido estar con 'Les Bleus' para el partido de octavos de final frente a Polonia. Pero eso no fue así porque Deschamps decidió que se marchara a casa y no volvió a llamarlo pese a que el jugador se recuperó.

Poco después de que su agente publicara eso en redes, Benzema también utilizó estos medios para lanzar este mensaje: ¡Porque una vez que lo miras, lo sabes!

“Cause once you look at it , you know ! pic.twitter.com/5o9rYDqNin“