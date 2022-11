10:32

El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, quiso restar importancia a la discusión que tuvieron sobre el césped durante la victoria frente a Canadá (1-0) Kevin de Bruyne y Toby Alderweireld al asegurar que “no hay que buscar problemas cuando no los hay”. “No creo que haya buscar problemas cuando no los hay. Tenemos jugadores con muchísima experiencia. Tenemos que contrarrestar lo que haga el adversario, claro, pero no hay ningún problema. Tenemos jugadores que son ganadores y quieren hacerlo bien. No hay ningún problema”, dijo el técnico en rueda de prensa.