Luis Enrique: "Si te confías con Alemania, te pasa por encima"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, se ha mostrado ilusionado en que España siga manteniendo el buen nivel de su debut en el Mundial de Qatar 2022, pero ha avisado de que la confianza puede ser un problema ante un rival como Alemania: "Si te confías, te pasa por encima".

"Si alguien sabe competir es Alemania y si alguien está preparada es Alemania. Tienen nivel individual 'top mundial' y su historia está ahí. Pero nosotros tenemos la convicción de que podemos ganar a Alemania y a eso vamos", ha explicado el técnico asturiano.

El seleccionador español ha indicado que la Alemania "es la selección que más se parece a España, en el sentido de que quiere dominar el juego y controlarlo. Es un reto muy bonito, va a ser un partido abierto y veremos quién consigue llevarse el gato al agua".

“No vamos a especular“

"Uno mira su camiseta y ve cuatro estrellas. Yo ya jugué como jugador el Mundial del 94, tiene un poderío físico bestial. Pero creo que a nivel futbolístico España está al nivel de las grandes", aseguró al ser preguntado por cómo afronta un profesional un partido ante una selección con la historia de la germana.

Ha insistido Luis Enrique en que el juego de su equipo no va a cambiar, ni tras su gran debut en el Mundial ni por tener delante a Alemania: "Tenemos que demostrar que no vamos a especular, que no vamos a jugar diferente, que vamos a intentar dominar el partido".

"Cuanto más me quieren hundir, ahí sale mi nervio" Además, cuestionado por cómo se ha gestionado la euforia provocada por el 7-0 a Costa Rica, el seleccionador español ha asegurado que "ha sido una semana muy plácida", pero que él se encuentra mejor "gestionando problemas". "Ahí sale mi vena asturiana, mi vena gijonesa. Cuanto más me quieren hundir, ahí sale mi nervio". En cuanto al once que presentará este domingo, Luis Enrique no ha dado pistas, pero sí ha recordado que, por norma, no repite onces: "Cuando tienes confianza ciega en tus jugadores, al final el once es lo de menos. No es importante el once, sino los 16 que van a participar, e incluso los demás, con lo que puedan aportar o ayudar". “No es importante el once, sino los 16 que van a competir“ Luis Enrique también ha recordado que los Mundiales son imprevisibles y que no se puede dar nada por hecho: "Puedes ganar los tres partidos del grupo y caer eliminado en octavos. Este partido nos lo hemos planteado como si fuera octavos, si ganamos estamos clasificados. Pero cuando lleguemos a los cruces va a ser todo carne o pescado. Incluso jugando al mejor nivel puedes quedarte fuera". Finalmente, ha tenido palabras para Gavi, al que ha elogiado por su madurez: "Lo más sorprendente para todos de Gavi es que alguien con 18 años recién cumplidos sea capaz de tener el desparpajo que tiene y cómo compite. Solo hay que fijarse en cómo se colcoa y cómo domina los aspectos técnicos del fútbol, de su capacidad de trabajo, de su físico a pesar de ser pequeño. Hay que ir despacio pero no hay duda de que puede ser un jugador que marque una época".