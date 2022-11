El mejor jugador de la historia para muchos nació y se crío en Rosario antes de recalar en España. A los 13 años, viajó a la península para recibir un tratamiento pagado por el Barcelona y se quedó en La Masía para formarse como futbolista blaugrana. En la academia del Barça tuvo una progresión meteórica y llegó a debutar con el primer equipo con apenas 17 años, en octubre de 2004.

Un año más tarde se convirtió en un jugador indispensable realizando una exhibición en el Santiago Bernabéu (0-3) y en Stamford Bridge ante el Chelsea bajo las órdenes de Frank Rijkaard. Asimismo, en la temporada 2006/07 consiguió anotar un 'hat-trick' frente al Real Madrid y esa misma campaña deleitaría al mundo con su gol antólogico en Getafe en semifinales de la Copa del Rey.

En la 2008/2009, la llamada era Guardiola, Messi iba alcanzar la perfección futbolística con actuaciones memorables. Ese año anotaría 38 goles en 51 partidos siendo decisivo en la final copera y en la de la Champions League, donde marcó el segundo gol ante el Manchester United. En Liga anotaría dos de los seis goles que le endosó el conjunto blaugrana al Real Madrid y los de Guardiola consiguieron un triplete histórico con Messi como actor principal.

Durante la etapa del técnico catalán, Leo consiguió levantar 14 de los 18 trofeos disputados e hizo 211 goles en cuatro temporadas e incluso llegó a regalar 29 asistencias en la 2011/12. Hubo que esperar unos años más para verle lograr su segundo triplete bajo la tutela de Luis Enrique donde superó los registros de máximo goleador absoluto de la Liga y de la Champions ganando así su quinto Balón de Oro ese año. En 2021 hizo las maletas en el club de su vida y viajó a tierras francesas para desembarcar en el PSG donde sólo ha ganado una Ligue 1.

A título individual, el astro argentino posee tantos logros que es difícil no dejarse alguno por el camino. Messi posee 4 Champions League, 10 Ligas españolas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 8 Supercopas de España. Además, ostenta 7 Balones de Oro, 1 Premio The Best, 6 Botas de Oro, 1 Premio Laureaus, 8 Pichichis de la Liga, 9 MVP de la Liga, 6 trofeos de Máximo Goleador de la Champions, 1 Golden Boy, 2 títulos a Mejor Jugador de Europa y 1 FIFA World Player, entre otros.

Con la selección argentina nunca ha logrado levantar un Mundial y quizá sea el único hito que le queda por realizar. El de Rosario disputará su quinta cita mundialista y posiblemente será la última oportunidad para emular a uno de sus ídolos en el Mundial de México 86 cuando Maradona alzó la copa al cielo del Estadio Azteca. Con la albiceleste ha anotado 90 goles en 164 choques y ahora quiere culminar su carrera futbolística con el ansiado Mundial de Qatar.

La persona que inventó el fútbol seguro que pensó en alguien como Messi para definir al jugador perfecto. La leyenda argentina posee una creatividad infinita y es el mejor regateador de todos los tiempos. Siendo zurdo, maneja las dos piernas como si ambas fueran su extremidad buena convirtiéndole en una obra muy completa. Determinación, originalidad, fantasía y visión de juego son algunas de las características más importantes del rey de este deporte.

Messi es un futbolista que siempre está en movimiento y tiene la capacidad para visualizar jugadas y goles que solo están a su alcance. Las habilidades motoras y cerebrales le llevan a ser el jugador más rápido en ejecutar cualquier pase o regate de la configuración del juego. El atacante del PSG intuye como pocos lo que va a hacer su opontente y lleva a cabo la mejor opción posible para dejar atrás jugadores rivales.

Leo tiene automatismos en su juego que le permiten una autonomía impropia en cualquier futbolista. Su talento natural es inalcanzable y puede ver opciones sobre el terreno de juego que sólo él es capaz de imaginar. Además, ostenta una velocidad extraordinaria donde es capaz de pausar el tiempo para decidir cual es la mejor opción en carrera. Puede jugar en ambos costados, en punta de ataque e incluso de mediocentro con llegada ya que tiene condiciones superdotadas para desembolverse a la perfección.

Es capaz de golpear desde cualquier posición del campo y tiene un guante en la bota si se trata de efectuar cualquier disparo a balón parado. Su tren inferior es tan poderoso que los rivales no son capaces de derribarlo y su agilidad es tan superior a la del resto que los defensas sufren para intentar frenarlo.

A Messi siempre se le ha achacado una falta de liderazgo por su personalidad más discreta y veces puede ser impaciente o poseer una cierta inapetencia a defender, sobre todo en los últimos años de su carrera. Su altura no le ayudan a ser un jugador poderoso en la faceta cabeceadora ni tampoco a balón parado en fase defensiva.

La historia entre el club azulgrana y Messi estuvo a punto de no producirse. El 16 de octubre de 2004, 'la pulga' debutó de forma oficial con el primer equipo de Barcelona, en un derbi ante el Espanyol. Sin embargo, a sus 17 años no sumaba muchos minutos. En septiembre de 2005, el Inter de Milán ofreció 150 millones de euros por su pase y Jorge Messi le comunicó al presidente Joan Laporta que se marchaban. El actual presidente del Barcelona convenció a la familia para que se quedara y marcó a una era en la entidad catalana.