¿Os habéis encomendado a Maradona para ganar a México este sábado? "A Maradona le rezamos todos los días de la vida". El espíritu del Pelusa sigue más vivo que nunca en la hinchada argentina, que ha recordado a su dios futbolístico desde Catar justo dos años después de su muerte y un día antes de jugarse su futuro en el Mundial 2022 ante México.

Un pedacito de Buenos Aires se trasladó al zoco de Doha, donde miles de argentinos tomaron las callejuelas de este renovadísimo laberinto de callejuelas al estilo de los tradicionales mercados beduinos. El 'banderazo' que siguió a la concentración en honor al Diego fue uno de esos espectáculos dignos de ver en un Mundial.

Además, entrevistado en Estudio Estadio Mundial, Goycoechea ha preferido no tener que elegir entre Maradona y Messi: "los dos son argentinos, se debería decir Maradona y Messi, no Maradona o Messi". "Es una batalla que Lionel tiene perdida desde el arranque, es muy difícil superar en lo emocional a Diego, la gente se identificó mucho con él", explicó.

"Diego es potrero, representa a la cultura argentina"

Fueron muchas las canciones que resonaron en el corazón de Doha mientras ondeaban las banderas albicelestes con dos mitos siempre presentes: Maradona y Messi. "Acá hay una canción que dice 'esto es para el Diego que nos mira desde el cielo' y esperemos que mañana nos tire desde arriba un zurdazo mágico y que ayude a los jugadores y a todos nosotros. Necesitamos salir campeones del mundo", contaba a RTVE.es un hincha argentino al que se le aguaban los ojos al recordar al diez.

"Para mí, personalmente, es lo más grande que hay. En mi infancia Diego es para lo que hoy para los chicos es Messi. Maradona... me pone la piel de pollo, nunca de gallina porque sería de River, pero Diego es lo más grande que hay", añadió.

“���� Hasta los polacos se rinden a la hinchada argentina y se ponen a grabar el espectacular ambiente que montan los albiceleste en Doha. #MundialRTVE25n



�� @RubenHeras pic.twitter.com/MeqmQls7Op“ — Teledeporte (@teledeporte) November 25, 2022

Raúl, bonaerense, nos apuntaba que es de la misma quinta que Maradona y que le vio jugar cuando las cámaras todavía no le seguían: "Cuando tenía 16 años le vi hacer jugadas y goles que lamentablemente no está en la televisión porque Argentinos Juniors no se grababa y menos en la televisión". Raúl, como todos los que le rodeaban en ese momento, sentenció: "Maradona es lo máximo que tuvo Argentina para el fútbol"

Lautaro, por su parte, trata de explicar por qué Maradona es diferente a todo, incluso a Messi: "A Diego lo vamos a extrañar siempre, es distinto a Messi. Diego es potrero, representa más la cultura argentina, es como una especie de Dios. Y lo vamos a recordar festejando, porque Diego también era eso, festejo".