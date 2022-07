05:05

Declaraciones de las tres maratorianas españolas recogidas por Efe:

Elena Loyo (29ª): "Hemos cumplido nuestro sueño olímpico. Son muchos meses los que hay detrás de trabajo, sacrificio, inseguridades, de miedos (...) Hemos podido disfrutar, ente comillas, de este maratón, y nos deja un sabor de boca muy bueno en general".Marta Galimany (33ª): "Supercontenta de haber cruzado la línea de meta. Quería un poco más y he intentado ir en el grupo delantero, pero había muchos cambios de ritmo. No he sabido encontrar mi grupo, mi ritmo y al final lo he pagado un poquito".

Laura Méndez (abandono): "He salido conservadora, porque sabía las circunstancias que había, pero en el kilómetro 15 he empezado a sufrir (...) Recuerdo el kilómetro 29, pero del 29 al 30 no recuerdo nada, veía estrellitas y estrellitas hasta que he desfallecido. Me da mucha rabia".