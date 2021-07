La Federación de Gimnasia de Estados Unidos confirma la baja por "razones médicas" de Simone Biles que se somete a observación para valorar su participación en el resto de la competición en Tokyo 2020.

“Official statement: "Simone Biles has withdrawn from the team final competition due to a medical issue. She will be assessed daily to determine medical clearance for future competitions."Thinking of you, Simone! pic.twitter.com/QA1GYHwWTv“