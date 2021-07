El segundo programa de "Arse, familia y amigos", en directo en la cuenta de Instagram de Teledeporte, ha tenido un invitado muy especial: Andrés Iniesta. El jugador español, que actualmente milita en las filas del Vissel Kobe de Japón, ha estado charlando con Arsenio Cañada, director de deportes en RTVE, y Mar Iglesias, en directo para el Instagram de Teledeporte. El albaceteño ha contado cómo se están viviendo estos Juegos Olímpicos atípicos en el país asiático, en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

Desde que aterrizara en el año 2018 en Japón para firmar por su nuevo equipo, Andrés Iniesta ha vivido en primera persona una cultura y costumbres nuevas para él y para su familia. Y este año, aunque el público no pueda asistir por decisión del Comité Olímpico Internacional y de las autoridades locales, el español está siendo testigo del ambiente, aunque extraño, que supone albergar unos Juegos Olímpicos.

Unos Juegos atípicos por la pandemia

El albaceteño ha hecho especial hincapié durante la entrevista en la dificultad que está suponiendo para los japoneses el no poder asistir a la cita deportiva. "Sí que es cierto que hay una parte que no lo ve con muy buenos ojos, pero realmente es una pena la situación", añade al hacer referencia al extraño espíritu olímpico obligado por las circunstancias. "Estás en Tokio y ves la seguridad, ves los letreros, los colores de las olimpiadas, te genera un ambiente chulo. Y dices: si esto estuviese normal, sería una pasada, pero bueno, es lo que nos toca vivir", recuerda Iniesta su paso por las calles de la capital nipona hace tan solo unos días.

El campeón del mundo con la selección española también ha querido resaltar la dificultad de la situación ya no solo a nivel de deportistas sino para el cómputo global: "Es complicado por lo que significa para la ciudad, para el país, para todo lo que envuelve y rodea a este acontecimiento que es único. Yo no he tenido la oportunidad de participar, pero sin duda es algo distinto porque se vive, se palpa, y es una pena", añadió el futbolista del Vissel Kobe.