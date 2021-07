La corredora madrileña del BH - Templo Café, Rocío del Alba Garcia, quiere imitar lo conseguido este lunes por su compañero de equipo, David Valero en la prueba de ciclismo de montaña masculina. En el mismo recorrido y contra rivales de categoría como Pauline Ferrand-Prévot o Loana Lecomte, Rocío luchará por el sueño de una medalla olímpica en el circuito de Tokyo 2020.

La francesa Lecomte, de 21 años, parte como una de las grandes favoritas a priori. Ganadora de las cuatro primeras carreras de la Copa del Mundo de este año con un amplio margen sobre sus rivales, intentará conseguir su primer oro olímpico desde las 8:00 hora. La última parte de la carrera se podrá seguir desde las 9:05 en RTVE Play y Teledeporte. Según ha reconocido durante los días previos a la carrera, Lecomte se ha fijado como objetivo "terminar entre los cinco primeros, hacer tal vez podios".

Lecomte parte como favorita junto a Ferrand-Prévot

Invicta esta temporada, la campeona del mundo sub-21 de 2020 que, de adolescente, dudaba entre el esquí y el ciclismo de montaña, se ha convertido en la mujer a batir en Japón. Aunque trata de mantener la cabeza fría: "Tomo cada carrera como una nueva", dice, "no me digo a mí misma que soy una de las favoritas. Voy a descubrir los Juegos", ha dicho en la previa de la carrera quitándose presión.



El circuito de Izu parece diseñado para ella: "Corrí allí en 2019 para un evento de prueba y me encantó", dice, "es una verdadera bicicleta de montaña moderna, con pasajes técnicos, marchas, saltos técnicos, es tanto físico como explosivo".

Su principal rival será su compatriota Pauline Ferrand-Prévot quien, a sus 29 años tiene un amplio palmarés a sus espaldas. Triple campeona del mundo en bicicleta de montaña de fondo (la distancia olímpica) en 2015, 2019. y 2020, tiene otros títulos mundiales a su nombre, en relevos mixtos MTB, MTB maratón, ciclocross (2015) y carretera (2014).



Las otras contendientes serán la australiana Rebecca McConnell, dos veces medallista de bronce en los Campeonatos del Mundo, la canadiense Emily Batty, cuarta en Río 2016, y probablemente la estadounidense Kate Courtney, campeona mundial de 2018, o la actual campeona olímpica, Jenny Rissveds.