El holandés Mathieu Van der Poel y el británico Tom Piddock, han dejado apartadas sus bicicletas y equipos de carretera temporalmente para intentar ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en la prueba de ciclismo de montaña que se disputa este lunes desde las 8:20 hora española y que se podrá seguir durante la última parte de la carrera por TDP.

Una misión que quiere evitar el actual campeón olímpico, el biker suizo Nino Schurter que quiere seguir con su idilio con la cita olímpica. Bronce en Pekín 2008, plata en Londres 2012 y oro en Rio 2016, elhttps://www.rtve.es/deportes/juegos-olimpicos-tokio-2021/quiere demostrar por qué él es el rey de la competición de las 'ruedas gordas' en un recorrido en el que ya sabe lo que es ganar en 2019, cuando Schurter realizó una exhibición durante la prueba que testeaba el circuito.

Otros corredores esperan plantar pelea son el francés Victor Koretzky o el italiano Luca Braidot. Respecto a la participación española en la prueba, Jofre Culell y David Valero quieren dar la sopresa como ya hizo en su día Carlos Coloma en Rio 2016 y pelear por las medallas.

Los 28,25 kilómetros que los ciclistas deben completar en torno al exigente recorrido en circuito de 4,1 kilómetros y más de 100 metros de desnivel por vuelta y que se prevé completar aproximadamente en hora y media pero que contará con una dificultad añadida, la humedad y las altas temperaturas.

Piddock instala una carpa de calor en su casa

Para aclimatarse a ese calor, el británico Piddock no ha dejado nada al azar. El corredor del Ineos ha estado entrenando en una carpa con calefacción en su casa para prepararse para las altas temperaturas de Tokio.



"Es el factor más importante", ha dicho Pidcock, sobre el calor y la humedad que pondrá a prueba a los ciclistas. "He estado haciendo mucho trabajo de calor, que estoy feliz de decirles a todos ahora, pero antes no quería publicitarlo en caso de que alguien le restase importancia al calor", ha contado en la previa de la carrera.

"Básicamente, al final del entrenamiento paso en la cámara de calor unos 30-45 minutos", ha resumido el británico.

Por su parte, el holandés Van der Poel líder del Tour de Francia durante seis jornadas y que abandonó para centrarse en la preparación de la prueba de MTB ha restado importancia a las condiciones climatológicas que pueden impedir una buena aclimatación y solo ha viajado con dos días de antelación a Tokio.

"Dos días para explorar el campo, eso es suficiente. También hago eso en las competiciones de la Copa del Mundo, por lo que no es inusual", ha dicho durante la previa de la carrera.