El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se ha proclamado campeón olímpico en ciclismo en ruta, en estos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El belga Van Aert se ha llevado la plata y el esloveno Pogacar se ha alzado con el bronce.

[No te pierdas la prueba completa en RTVE Play]

La fuga, de ocho corredores inicialmente, ha estado rodando a más de 20 minutos del pelotón. En la llegada al Monte Fuji se ha ido reduciendo la ventaja. Ningún favorito entre los escapados.

El pelotón no ha querido que tuviesen mucha ventaja y unos kilómetros más tarde han atacado Kwiatkowski, polaco, Richard Carapaz, ecuatoriano y Alberto Bettiol, italiano, que han llegado hasta la cabeza de carrera. Justo al coronar el Mikuni Pass y en los primeros kilómetros de descenso el grupo ha vuelto a unirse.

Gorka Izagirre: "El día de ayer fue un infierno, hicimos lo que pudimos"

Por su parte, el corredor español Gorka Izagirre ha explicado que el pasado viernes pasaron "un infierno" por la incertidumbre provocada por el positivo del masajista del equipo español Joseba Eleguezabal: "Para nosotros ha sido un infierno el día de ayer, y hemos llegado como hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido", explicó al acabar la prueba.

Izagirre explicó que conocieron que podía haber un positivo en el equipo español la mañana del viernes, y desde entonces no pudieron salir del hotel. "Lo sabíamos ya desde la mañana de ayer y no pudimos ni descansar bien, estuvimos todo el día en el hotel, y con la incertidumbre de no saber si podíamos correr", relató.

En el mismo sentido se ha pronunciado su hermano, Ion Izagirre, quien también ha participado en la prueba de este sábado, también ha hablado de "un golpe importante", al referirse al positivo del masajista del equipo ciclista, porque se vieron "más fuera que dentro".