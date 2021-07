David Valero (Baza, Granada, 1988) no disimula su felicidad después de conquistar su primera medalla olímpica, de bronce, en la disciplina de mountain bike en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El corredor granadino confió en sus posibilidades y, a pesar de salir en la posición 35, le echó valor para lograr una remontada espectacular. Como hiciera Carlos Coloma en Rio de Janeiro 2016, la modalidad de XCO de BTT vuelve a dar una medalla a España en los JJOO.

¿Te puede cambiar la vida?

No sé, porque ahora mismo está muy reciente, aún no he asimilado bien que he conseguido la medalla. Solo que la veo y digo increíble. Yo creo que va a ser un antes y un después. Al final, tengo el ejemplo de Carlos Coloma. Vamos a intentar a hacer las cosas bien, seguir con la trayectoria y al final es una medalla mía, de equipo, de toda España y, al final, para el mountain bike hay que aprovechar ese tirón y darle el empujón al ciclismo de montaña.