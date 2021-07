Emmanuel Reyes Pla, el boxeador español, está un paso más cerca de la medalla. Reyes se ha colado en cuartos de final tras tumbar al kazajo Vassily Levit, el subcampeón olímpico que obtuvo la medalla de plata en Rio 2016.

El español, que debuta este año en sus primeros Juegos, huele su puesto en el podio final en la categoría de boxeo de menos de 91 kilos, tras encadenar varios golpes y dejar en la lona a su rival en el segundo asalto.

El boxeador ya lo advertía el pasado 23 de julio, cuando dieron comienzo los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en rueda de prensa. "Yo soy el peligro para ellos, no ellos para mí". Reyes Pla, originario de La Habana, dejaba entrever que no tenía ningún miedo y que no habría rival que se resistiera. Ni siquiera Levit, que ya cuenta con una medalla olímpica.

Reyes Pla, bautizado como 'El Profeta', luchará por meter la cabeza en semifinales el próximo viernes: se enfrentará a su paisano Julio César La Cruz, conocido como 'La sombra'. La Cruz es un imponente rival, ya que hace cinco años conquistó el oro olímpico en la categoría de peso semipesado. Sin embargo, Reyes Pla está convencido: quiere su medalla de oro.