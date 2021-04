Raquel Carrera, la joven ala-pivot de 19 años del Valencia basket es la jugadora del momento por varios motivos. A la orensana no le temblaron las piernas, ni la mano a la hora de anotar los dos tiros libres que sentenciaron la final de la Eurocup, primer título del equipo taronja. Días después recibía la grata noticia de que había entrado en el draft de la WNBA y las Atlanta Dreams, donde juega Tiffany Hayes la habían seleccionado en el puesto 15, ninguna otra española ha ocupado un lugar tan alto. La WNBA se juega de mayo a septiembre y sólo parará por los Juegos Olímpicos, asi que habrá que esperar a ver que camiseta viste la jugadora gallega.

Ella sigue con los pies en el suelo y centrada en su próximo objetivo que es la semifinal de Liga que comienza en Fontajau ante el Uni Girona. Un duelo con cuentas pendientes porque la derrota en la Copa de la Reina, en la casa, en la Fonteta dolió. El equipo de Alfred Julbe ha movido ficha porque incorpora a su 'roster' a Laia Flores, la exbase del Campus Promete que ha sido otra de las jugadoras destacadas de la fase regular de la Liga.

Raquel comenzó a jugar al baloncesto a los 7 años por su enorme estatura y cuando cumplió los 13 abandonó Ourense para vivir su aventura como jugadora de élite. "El baloncesto cuando entras, yo creo que ya no puedes salir" nos dice una Raquel risueña y natural en entrevista a rtve. El Celta de Vigo de LF-2 fue su primer equipo hasta que en 2018, Rubén Burgos, el entrenador del Valencia basket la descubrió en una fase de ascenso en la Fonteta y apostó por su talento. Un diamante en bruto que han ido puliendo. El club del Turia le ofreció un contrato por 5 años, algo inusual en baloncesto femenino, y un proyecto muy ambicioso, que la convenció para quedarse en Valencia, en vez de optar por una beca universitaria en Estados Unidos. La temporada pasada, en su debut en Liga Femenina estuvo cedida en el Araski de Madelén Urieta y este año, con un equipo de estrellas se ha hecho hueco jugando 20 minutos por partido y promediando 7 puntos y 10 en valoración. "Mi progresión se debe a todas las buenas jugadoras de las que me rodeo, a los entrenadores que están trabajando tan bien conmigo y todo esto me ayuda mucho" asegura la joven jugadora taronja.

“We've got ourselves a good one coming to Atlanta next season �� #GoDream | @raquelcarrera_ pic.twitter.com/38ZHRM8iK8“ — Atlanta Dream (@AtlantaDream) April 16, 2021

El sueño de Raquel, los JJOO Esta explosión tan fulgurante de la joven jugadora gallega no ha pasado inadvertida para el mundo del baloncesto. Hay lista de espera en cuanto a las peticiones de entrevistas y en Noviembre, Raquel fue convocada por el seleccionador Lucas Mondelo para la concentración que tuvo lugar en Valencia. En ese amistoso entre dos combinados nacionales, la orensana volvió a deslumbrar con 10 puntos, 12 rebotes y 18 créditos de valoración en su debut con la senior, ya que Raquel ha pasado por todas las categorías de formación de la Federación Española de baloncesto. Oro europeo con la Sub16 y plata con la Sub18.



Raquel Carrera entra en todas las quinielas para estar en la lista de la selección ante los dos retos tan importantes que tiene este verano. Primero el Eurobasket de Estrasburgo y Valencia (17-27 de Junio) y practicamente un mes después los Juegos Olímpicos de Tokio donde España defiende la medalla de plata que obtuvo en Río. Ella dice estar trabajando duro para intentar estar ahí, pero es consciente que hacerse un hueco es difícil porque España tiene un 'plantillón', asegura Raquel. Al principio acudió un poco asustada a la concentración por coincidir con jugadoras que ella había visto de pequeña en las pistas como Laia Palau, Alba Torrens ó Astou N'dour. En Valencia basket otras jugadoras veteranas como Anna Gómez, Queralt Casas, Cristina Ouviña y Laura Gil la están ayudando a crecer como jugadora y persona. "Mi sueño sería jugar unos Juegos Olímpicos, es el mayor reto deportivo que se puede lograr, pero lo veo complicado"