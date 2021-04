Raquel Carrera hace historia en el draft de la WNBA.

Raquel Carrera sigue su carrera imparable y ha entrado en la historia del baloncesto español al ser elegida por los Atlanta Dream en el puesto 15 del draft de la WNBA, la elección más alta jamás conseguida por una jugadora española. Por su parte, Aina Ayuso sorprendió al ser elegida en tercera ronda por Los Ángeles Sparks.

Carrera estaba en todas las predicciones y su impresionante actuación en la Final Four de la Eurocup con el Valencia Basket la ha catapultado al primer plano del escaparate mundial justo a tiempo para subir muy alto en las listas de los ojeadores de la WNBA. Las mejores previsiones la colocaban en el primer puesto de la tercera ronda y finalmente saltó hasta la tercera elección de la segunda.

“With the 15th pick in the 2021 WNBA Draft, the Atlanta Dream select...



Raquel Carrera from Spain! #GoDream | #WNBDraft pic.twitter.com/EcAJCu0VbH“