La Copa de la Reina ya tiene nuevo dueño: el Spar Girona. El equipo catalán ha derrotado en una gran final al Valencia Basket (72-62) y se ha desquitado de las derrotas sufridas en las últimas cuatro finales de Copa ante Perfumerías Avenida. El equipo de Alfred Julbe decantó la final de su lado con su mayor poderío en defensa y el acierto grupal en ataque.

Ha sido la Copa del resarcimiento para el Uni Girona, que se deshizo de su 'bestia negra' en semifinales, el Perfumerías Avenida, con una gran remontada, y ha sumado su primera Copa de la Reina, un título que le había sido esquivo pese a sus buenas actuaciones en los últimos cuatro años y que completa su palmarés nacional, en el que ya tenían la Liga y la Supercopa.

El Valencia Basket, por su parte, se quedó a las puertas de su primer título tras una final en la que nunca perdió sus opciones pero dio un paso más en el asentamiento de su ambicioso proyecto, que ha visto cómo en tres años le ha convertido en uno de los 'grandes' del baloncesto español. En la Copa el crecimiento ha sido sostenido: cuartofinalista en 2019, semifinalista en 2020 y finalista en 2021. En 2022, su Fonteta será de nuevo la sede y el Valencia volverá a la carga en busca de su primer título.

Las dos velocidades de Girona

Pese a que la final fue muy equilibrada y ambos equipos dispusieron de sus oportunidades, la sensación que ofreció el nuevo campeón fue de control de la situación en todo momento, ya sea imprimiendo una velocidad alta a su juego cuando el marcador lo requería o manteniendo la calma cuando la ventaja estaba a su favor.

Alfred Julbe tenía bien estudiado a su rival, al que no había podido derrotar en ninguno de sus dos cruces ligueros de este año. Y dio en la tecla en todo momento -técnica a un lado- para llevar el partido a su pizarra. Su primer golpe lo dio en el primer cuarto, al frenar el fuerte inicio de un motivado Valencia Basket cono un durísimo parcial de 14-0 en el que la velocidad en las transiciones lideradas por Laia Palau y el acierto desde la línea de tres fueron determinantes, abriendo la primera brecha (16-8).

Girona, con una inabordable Elonu bajo los aros (7 rebotes) y la presecia ofensiva de Chelsea Gray (MVP de la Copa, 16 créditos de valoración en la final), fue ampliando su ventaja... hasta que apareció Juskaite en pista. La lituana desarboló la zona rival y arrancó tres faltas consecutivas, con sus respectivos seis libres anotados que reengancharon al Valencia al partido (28-26).

Desde entonces, y tras un prólífico tercer cuarto (25-22), el partido se mantuvo igualado con Girona casi siempre por encima en el marcador. El último cuarto iba a decidir quién se iba a llevar para casa la Copa de la Reina. En esos últimos diez minutos creció aún más la figura de Chelsea Gray, que tomó el protagonismo del juego gerundense, bien apoyada en Laia Palau en la drección, para ir minando las opciones valencianistas.

El Girona se agarró con fuerza a la Copa y ya no la soltó. La ventaja fue aumentando y el Valencia, que no bajó los brazos hasta los segundos finales, no pudo hacer más. El Girona era el nuevo campeón de la Copa de la Reina, un título que llevaba muchos años rozando y que este domingo levantó hacia el cielo su capitana, la incombusitble Laia Palau.