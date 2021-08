Tras cinco jornadas, los tres grandes de la Liga española han pinchado hasta en siete ocasiones. El Real Madrid ha dejado escapar dos empates, el FC Barcelona ha visto como volaban siete puntos y el Atlético ha firmado esta jornada al empatar con el Celta su segundo borrón consecutivo tras la derrota contra la Real Sociedad.

Desde la temporada 2005-06 no veíamos un inicio peor en estos equipos. En aquel año, a estas alturas, el Real Madrid entrenado por aquel entonces por Vanderlei Luxemburgo contaba con nueve puntos, uno más que los de Rijkaard y cinco por encima del que dirigía Bianchi. En total, 21 puntos sobre 45 posibles, menos de la mitad.

Dos años antes, en la 2003-04, fue la útlima vez que ganó la Liga otro equipo, el Valencia de Rafa Benítez. Después han venido diez títulos del Barça, cuatro del Madrid y en la 13-14 los colchoneros levantaron la copa de campeón.

El récord en este periodo a estas alturas data de la 2013-14, en la que el Atlético sumaba la friolera de 43 puntos sobre los 45 posibles. Pleno de culés y merengues y solo dos puntos había dejado escapar el, a la postre, campeón. En los últimos trece años habían subido siempre de los 31 puntos entre los tres.

Ni siquiera en la 2009-10, en la que el Atlético ocupaba la antepenúltima posición de la tabla en la quinta jornada con solo tres puntos se igualan estos guarismos. Los otros dos grandes habían hecho pleno de victorias para un sumatorio total de 33 puntos.

Este año, diez después, entre los tres suman 28 puntos. Los blancos salvan el expediente colíderes y sin perder. Pero culés y colchoneros ocupan la sexta y la octava posición.

El Madrid se pone colíder; pinchan Barça y Atleti

Esta quinta jornada nos ha dejado la derrota del Barça en el campo del recién ascendido Granada, con un Messi que no termina de coger el ritmo, un Suárez muy lento y Griezmann, que no encuentra (o no le encuentran) su lugar, en los Cármenes jugó en las dos bandas y de delantero en el mismo partido. Las buenas noticias son la adaptación de Frenkie de Jong y las apariciones de Ansu Fati y Carles Pérez. El Granada pasó por encima de los culés en intensidad, juego y ocasiones y, como premio, se puso líder momentáneamente.

El Atlético no fue capaz de batir a Rubén Blanco a pesar de los numerosos intentos y del mejor partido rojiblanco. Las voces críticas ya hablan del valor de la victoria por encima del juego y el equipo del Cholo, que parecía ser el único que mantenía la regularidad, ahora encadena dos partidos sin ganar.

El Real Madrid galopa a lomos de Karim Benzema, que sigue siendo el mejor recurso de los blancos a la espera de la puesta a punto de Hazard y los fogonazos de Bale. Un gol del 'gato' dio los tres puntos al equipo de Zidane en el Pizjuán y el coliderato de la Liga.