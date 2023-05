¡Segunda jornada! Hoy sobre el escenario del M&S Bank Arena tendremos la oportunidad de ver al finlandés Käärijä, uno de los favoritos a alzarse con el micrófono de cristal de la 67º edición del Festival de la Canción. Junto a él, también probarán por primera vez su puesta en escena sobre suelo británico, participantes de la Primera Semifinal, que se celebra el 9 de mayo, como de la Segunda Semifinal, el 11. Entre ellos están:

Los eurofanes están emocionados con ganas de ver cómo avanza el día y por fin echar un ojo a las primeras imágenes de las actuaciones de Eurovisión en el escenario de Liverpool, que este año no tiene elementos de agua ni plantas vivas, pero apuesta por una gran y espectacular plataforma de iluminación curva.

Las reglas son similares a las de ediciones anteriores: se permiten todo tipo de accesorios, desde cintas de correr hasta trompetas gigantes, siempre que cumplan el tamaño y el tiempo de instalación que indican desde la UER. ¿Qué concursantes optarán por chorros de vapor, fuegos artificiales, cañones de purpurina o LEDs? Así han sido los ensayos de los 10 países que competirán por el pase a la gran final en la primera semifinal el 9 de mayo, a excepción de Israel, que realizará su prueba mañana, lunes 1 de mayo, a primera hora.

En Turín 2022 no obtuvieron el billete a la Gran Final por primera vez desde el año 2014. Después de dos meses de la final, anunciaron el nombre de su representante para la 67ª edición del Festival de la Canción. La joven de 21 años defenderá un tema escrito por la propia artista junto a un grupo con muchos compositores conocidos. Entre ellos está Doron Madalie , escritor de "Golden Boy" (Israel 2015), "Made Of Stars" (Israel 2016), "Toy" ( ganadora de Eurovisión en 2018 ) y "Feker Libi" (Israel 2020), junto a Yunon Yahel (Israel 2020) y May Stadia .

2. Azerbaiyán: TuralTuranX - "Tell Me More"

Lo siguientes en subirse al escenario son TuralTuranX. Los gemelos Tural y Turan defenderán "Tell Me More" con un estilo pop/rap. Antes de pisar las tablas los hermanos han confesado que su mayor desastre en la moda fue cuando Turan se quemó el cabello cuando se inclinó hacia la estufa para encender un cigarro. Su propuesta es más discreta que la de israelí.

Los gemelos TuralTuranX sobre un podio en forma de corazón Corinne Cumming & Sarah Louise Bennett / EBU

Los dos artista aparecen en un podio central en forma de corazón. Uno de ellos va con un traje de verde y el otro en color morado a juego, y dándole hermosas armonias. En el video oficial aparecen con dos sombreros, pero de momento, no los hemos visto con ellos. Además tocarán la guitarra en directo. Sobre el fondo del M&S Bank Arena, hay una cortina de humo blanco.