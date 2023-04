¡Arranca Eurovisión 2023! Estos son los primeros ensayos

Tan solo falta una semana para que la alfombra turquesa se despliegue sobre Liverpool y comience así la 67.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión. Algunos artistas ya se han instalado en suelo británico y hoy comienzan los ensayos. Es el caso de Alessandra, The Busker, Luke Black, Sudden Lights, Mimicat, Wild Youth, Let 3, Remo Forrer, Pasha Parfeny y Loreen. Todos ellas ensayarán hoy sus propuestas en el escenario de M&S Bank Arena. Y desde Eurovisión TVE te vamos a estar contando cómo son las primeras sensaciones de los candidatos, con 30 segundos inéditos de cada ensayo que podrás ver aquí.

Los eurofanes están emocionados con ganas de ver cómo avanza el día y por fin echar un ojo a las primeras imágenes de las actuaciones de Eurovisión en el escenario de Liverpool, que este año no tiene elementos de agua ni plantas vivas, pero apuesta por una gran y espectacular plataforma de iluminación curva. Las reglas son similares a las de ediciones anteriores: se permiten todo tipo de accesorios, desde cintas de correr hasta trompetas gigantes, siempre que cumplan el tamaño y el tiempo de instalación que indican desde EBU. ¿Qué concursantes optarán por chorros de vapor, fuegos artificiales, cañones de purpurina o LEDs?

De momento sabemos que la vikinga luce un bustier metálico con capa negra y subirá acompañada de cuatro bailarines. La escenografía se compone de barras de brillo gigantes y una iluminación azul helada para acompañar a este enorme grito de batalla por el empoderamiento femenino que ha retumbado por todo el M&S Bank Arena. Hemos echado en falta algo de pirotecnia o humo, pero Noruega quiere apostar por las luces y el baile. ¿Logrará Alessandra hacer vibrar a Europa con "Queen of the Kings"?

La primera en ensayar es Alessandra , la representante de Noruega , que abrirá la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión con su techno opera "Queen of the Kings" . Mientras esperamos a que lleguen las primeras imágenes de su ensayo, desde Eurovisión nos confiesan que la artista pone leche en su té como buena apasionada de la cultura británica.

2. Malta: The Busker - "Dance (Our Own Party)"

Los segundos en ensayar sobre el escenario han sido The Busker, la banda que representa a Malta y nos invitan a "bailar en nuestra propia fiesta". Es una canción sobre la ansiedad social, y dejar la fiesta e ir a casa a bailar con tu suéter. Una situación en la que todos nos hemos visto alguna vez. Como dato, la banda es una fanática de los perros y todos sus integrantes tienen al menos un can en casa: Jean tiene un beagle, Sean tiene un bulldog y Dav, tres perros de rescate. Os contamos cómo ha ido el ensayo de "Dance (Our Own Party)".

The Busker, representan a Malta con "Dance (Our Own Party)" Eurovisión 2023: The Busker, representantes de Malta con "Dance (Our Own Party)" Sarah Louise Bennett

Con toques de funk/pop retro, la banda engancha con un saxofón y... ¡Parece que podremos repetir otro momentazo eurovisivo con un epic sax guy! En cuanto a la puesta en escena, The Busker se han llevado todo tipo de accesorios a Liverpool: un set de cuatro partes con casa de fiestas incluida, un banco de parque amarillo, una farola, un coche rojo, una habitación con sofá y hasta recortables de otros representantes de Malta... La banda sorprenderá a su público con su ingeniosa narración visual dividida en tres actos que incluye hasta un cambio de vestuario: 'adiós' a los suéteres gruesos y 'hola' a las lentejuelas de disco.