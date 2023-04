“Para mucha gente Beth es “Dime” Y “Dime” es Beth. Eso marcó el inicio de mi carrera y el inicio de mi vida también. Entre la canción y yo hay una relación complicada” declara la artista en Dime, historia de una canción. Han pasado dos décadas desde que la cantante interpretó, por última vez, "Dime". Con este hit, que representó a España en Eurovisión 2003, nos devolvió la ilusión. La catalana logró el octavo puesto y convirtió por primera y última vez, en años, en la máxima favorita para alzarse con el micrófono de cristal.

Tras bajarse del escenario, nunca más volvió a interpretar esta tema. Hasta la Barcelona Eurovisión party. En el nuevo programa original de RTVE Play, que llega a la plataforma este mes de mayo, la artista inicia viaje de reconciliación su mayor éxito, “Dime”.

En palabras de la artista, “me apetecía contar como yo me sentí cuando me eligieron, profundizar un poco más en lo que yo viví porque fue muy bestia realmente, no solo lo que yo viví, sino lo que vivió todo el mundo. Pero contarlo como desde mí, desde lo que yo sentí, porque en estos años mucha gente sí que me ha comprendido, pero hay mucha que no”.

Beth, 20 años después de “Dime” En esta producción original de RTVE Play se recoge el testimonio de la cantante acerca de su conflicto con “Dime”. Además, de las declaraciones de las personas que acompañaron a Beth durante ese momento, tan importante, de su vida: ”como los autores de la canción, Nina, Toni Cruz de Gestmusic, la coreógrafa Marieta y los bailarines”. Pero, también es un viaje al presente. El programa hace un seguimiento de la actuación más esperada de Beth. “Es muy sanador hacerlo 20 años más tarde con la misma gente con la que yo viví eso, tanto de Gestmusic como de Televisión Española,”.