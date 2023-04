10 días antes de que el rey Carlos III de Inglaterra y la reina consorte Camila celebren la ceremonia de coronación, sus Majestades de Inglaterra tendrán un papel muy importante en Eurovisión 2023. El pasado mes de octubre conocimos que la sede anfitriona de la 67º edición del Festival de la Canción sería Liverpool, conocida como la cuna de The Beatles. Este año, a pesar de que el británico Sam Ryder quedase segundo en Turín, la ciudad británica organiza el certamen ante la imposibilidad de poder hacerse en Ucrania por la invasión rusa. La guerra en el país forzó a la UER a romper con la tradición del vencedor de celebrar la cita en el país ganador.

Coinciendo con el 97º cumpleaños de la difunta Reina Isabel II, se ha anunciado que tanto Carlos III como Camila conoceran en primera persona el M&S Bank Arena, conocido también como el Liverpool Arena, donde se albergará Eurovisión, durante una visita oficial a la ciudad. En concreto, Carlos III será el encargado del encendido oficial de las luces del escenario para mostrar al resto del mundo dónde van a competir los 37 participantes que se presentan a la edición de este año. El rey y la reina de Inglaterra recorran las instalaciones que un día inauguraron la Reina Isabel II y el duque de Edimburgo, Felipe.

Además, tendrán la oportunidad de reunirse con dos de los presentadores del evento, la británica Hanna Waddingham y la ucraniana Julia Sanina, que se unen a Alesha Disho y Graham Norton. Por otro lado, Carlos y Camila conocerán a la artista británica Mae Muller, quien será la representante de Reino Unido en el certamen con "I Wrote A Song".

¿Cuántas veces vio ganar Isabel II a Reino Unido en el festival?

Reino Unido es uno de los países con más participaciones en el Festival de la Canción. El país británico apareció por primera vez en el certamen en Fráncfort 1957, cinco años después de que la Reina Isabel II ascendiese al trono. Tan solo se ausentaron en la edición inaugural, celebrada en Cannes 1956 y en Hilversum 1958. Hasta en 40 ocasiones los británicos han quedado en el Top 10 en la Gran Final y además, han obtenido en 16 ocasiones la segunda posición, siendo un récord en el festival. La última vez fue en Turín 2022 con el británico Sam Ryder y su "SPACE MAN" tras la recepción de 466 puntos.

Hasta la fecha de su fallecimiento, la monarca británica ha tenido la oportunidad de presenciar las cinco victorias de su país en el certamen eurovisivo. Entre ellas están: Sandie Shaw con "Puppet on a String" en Viena 1967; Lulu con "Boom Bang-a-Bang" en Madrid 1969 que comparte premio con la española Salomé, la francesa Frida Boccara y la neerlandesa Lenny; Brotherhood of Man con "Save Your Kisses For Me" en La Haya 1976; Bucks Fizz con "Making your ming up" en Dublín 1981 y Katrina & The Waves con "Love Shine a Light" en Dublín 1997.

Con la celebración de la 67º edición de la cuna de The Beatles, Reino Unido ha albergado el Festival hasta en nueve ocasiones. Por el momento, la representante británica Mae Muller está entre el Top 10 de favoritos de las casas de apuestas para alzarse con el micrófono de cristal. Por delante tiene a países como Chequia, Austria, Israel, Francia, Noruega, Suecia, Finlandia, Ucrania y España, siendo su abanderada, la ganadora del Benidorm Fest 2023, Blanca Paloma. El futuro es incierto a la par que emocionante que se resolverá en apenas unas semanas. Los dadots ya está sobre la mesa, listos para rodar. ¿Conseguirá el monarca Carlos III, la primera victoria en Eurovisión de su reinado?