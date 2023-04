Por fin conocemos a todos los artistas invitados que actuará en las Semifinales en la 67º edición del Festival de la Canción. A solo unas semanas de que Liverpool dé la bienvenida al mundo para Eurovisión 2023, la BBC ha hecho una selección estelar de actuaciones musicales tanto el 9 y 11 de Mayo en el M&S Bank Arena de Liverpool. Con ello, la cadena pública británica ofrecerá entretenimiento a todos los asistentes y espectadores del certamen eurovisivo.

¡Conoce a los artistas que estarán en ambas semifinales!

11 de mayo: Segunda Semifinal

En el interval act de la Segunda Semifinal que se celebra el 11 de mayo habrá dos actuaciones. Music Unites Generations explora la conexión entre generaciones de ucranianos y la música que aman. La exrepresentante de Ucrania en Copenhague 2014, Mariya Yaremchuk es la directora de un montaje contemporáneo de algunas de las piezas musicales más conocidas en el país. A medida que viajaremos en el tiempo, la pieza termina con una impresionante actuación colaborativa. En el escenario del M&S Bank Arena, unirán sus voces el rapero OTOY, la abanderada de Ucrania en Eurovisión Junior 2022, Zlata Dziunka y Mariya. Juntos, muestran que para generaciones de ucranianos, la música es la luz que vence a la oscuridad.

La otra actuación correrá a cargo de Be Who You Qanna Be, que celebra cómo Eurovisión es un lugar para todos, sin importar quién seas. Tres artistas drag conducen a una asombrosa rutina de actuaciones pop de alto nivel junto con una compañía de bailarines eclécticos. Representan el amplio espectro de fanáticos, independientemente de su edad, nacionalidad o antecedentes, que se deleitan en ser parte del Festival de la Canción todos los años. Con una mezcla de canciones fabulosas y una puesta en escena increíble, será una actuación que los espectadores recordarán.