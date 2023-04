Antes de deslumbrar a Europa con su ‘Eaea’, Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, se ha despedido de todos sus fans. La ganadora del Benidorm Fest 2023 ha querido regalarles otro momento único en el concierto que se ha celebrado este jueves en los Cines Callao de Madrid antes de partir a Liverpool

Presentado por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, han asistido la jefa de la Delegación, Eva Mora, y los comentaristas del certamen, Julia Varela y Tony Aguilar. Blanca Paloma ha querido rodearse además de varios de sus compañeros del Benidorm Fest para coger fuerzas rumbo a Liverpool. Megara, Siderland, Famous, Aritz Arén, E´Femme, Twin Melody y José Otero le han dedicado palabras de apoyo y de cariño, y han interpretado los temas que defendieron el pasado enero en Benidorm.

Al concierto de despedida se ha sumado también Chanel, ganadora del Benidorm Fest 2022 y bronce eurovisivo en Turín 2022. “No te hace falta ningún consejo, eres una mujer enorme de los pies a la cabeza. Eres una artistaza. Tienes el talento, tienes el tesón, tienes el foco... súbete ahí, haz lo que sabes hacer y enamora a todo el mundo", ha añadido.

Y Beth, que ha aprovechado el momento para presentar el programa ‘Dime, historia de una canción’, en RTVE Play. También ella se ha subido al escenario para cantar el tema que representó a España en el Festival hace 20 años.

No han faltado a la despedida Jordi Cruz, que junto a Xuso Jones presentará ‘Liverpool Calling: The Pichoneta edition’, un programa de Playz sobre Eurovisión lleno de acción, música, humor, sorpresas y un toque innovador. Junto a ellos “los Davides”, David Insúa y David Andújar, tomarán el pulso de la calle; y Aitor Albizua, que presentará el 13 de mayo el programa post festival.

Actuación mágica de Blanca Paloma

"Todo el cariño que me estáis dando me lo llevo a Liverpool, y más allá. Muchas gracias, me llevo conmigo todo vuestro calor", ha querido agradecer al empezar su concierto de despedida a todos los asistentes a los cines madrileños y a los fans que la estaban viendo en RTVE Play.

Sola ante el peligro, ha interpretado su nana lorquiana con la que homenajea a su yaya Carmen, "Eaea", acompañada de la base electrónica a la que nos tiene acostumbrada. Ha mandado toda su energía en forma de flecha a los asistentes. El público no ha dudado en realizar su movimiento característico de manos y corear con ella el estribillo de la propuesta que defenderá el 13 de mayo en el M&S Bank Arena.

No ha sido la única actuación mágica. Blanca Paloma, al inicio del evento, ha cantado su nuevo single, ‘Plumas de Nácar’, el tema étnico que está disponible en las plataformas digitales, la otra propuesta que envió para participar por segunda vez en Benidorm.