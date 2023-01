La canción de Shakira y Bizarrap bate récords con 64 millones de reproducciones en Youtube en 24 horas y 14,4 millones de reproducciones en Spotify. Un logro que la colombiana ha agradecido en su cuenta de Twitter: "Gracias al increíble Bizarrap a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado". Pero no sin antes lanzar un nuevo dardo contra Gerard Piqué mientras celebra su éxito: "Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", ha escrito en su último tuit.

Mientras que en Instagram Shakira ha hecho un alegato feminista dirigido a todas las mujeres del mundo: "Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", asegura. Con esta canción, la artista colombiana quiere "abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que las hacen sentir insignificantes". Se refiere a todas aquellas mujeres "que defienden lo que siente y piensan, alzando la mano cuando no están de acuerdo aunque otros levanten las cejas".

Para superar la ruptura con Piqué y para su día a día, ellas son la inspiración de la cantante: "Este logro no es mío, sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras", zanja. Mientras tanto, Shakira ha puesto en el balcón una bruja mirando hacia la casa de sus suegros con la sesión 53 de Bizarrap a todo volumen.

“��‍♀️�� Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB“