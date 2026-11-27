El Ministerio de Sanidad cierra la legislatura con una agenda de clara vocación reformista que en muchos casos no ha logrado traducirse en leyes. La reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, la nueva ley antitabaco, la ley de medicamentos y la norma para reforzar la gestión pública del Sistema Nacional de Salud (SNS) llegaron tarde al Congreso, tras una larga fase de elaboración, y la convocatoria anticipada de elecciones para el 29 de noviembre las ha hecho caducar antes de que completaran su tramitación.

Aun así, el balance del departamento tiene dos caras. La debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho muy difícil aprobar leyes, pero Sanidad ha sacado adelante, al segundo intento, la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). La falta de apoyos ha llevado además al Ministerio a recurrir a reales decretos y decretos-leyes, con los que ha podido aprobar parte de su agenda. Entre ellos destacan la reforma del copago farmacéutico, la simplificación del acceso a la asistencia sanitaria para las personas extranjeras en situación administrativa irregular y el real decreto que limita a 17 horas las guardias de los residentes, aprobado ya con las Cortes disueltas.

El Estatuto Marco, la reforma más ambiciosa y conflictiva

La actualización del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ha sido el principal proyecto laboral del Ministerio y también el que ha suscitado un mayor enfrentamiento con los profesionales. La reforma pretendía sustituir la regulación básica vigente desde 2003. Entre sus propuestas figuraban la limitación a 45 horas de la jornada máxima semanal para quienes realizan guardias, en cómputo cuatrimestral, la reducción de las guardias a un máximo de 17 horas seguidas, y nuevas medidas de conciliación, clasificación profesional y prevención de agresiones.

El proyecto llegó al Congreso en septiembre de 2026, pero caducó con la disolución de las Cámaras el 6 de octubre, el mismo día en que vencía el plazo de enmiendas.

El contenido había logrado el respaldo de SATSE, CCOO, UGT y CSIF, que firmaron el acuerdo con el Ministerio. CIG-Saúde, la quinta organización del ámbito de negociación, se desmarcó, y los principales sindicatos médicos se opusieron, ya que reclamaban un estatuto propio que reconociese las particularidades de su ejercicio profesional y mejoras adicionales en materia de jornada, guardias, descansos y clasificación. Las diferencias desembocaron en un ciclo de protestas que se prolongó durante meses.

El comité de huelga estatal (CESM, SMA y SME) convocó un paro indefinido a partir del 28 de octubre, aunque lo aplazó tras el adelanto electoral, si bien mantiene vigente la convocatoria. Algunos sindicatos autonómicos, como Metges de Catalunya o el comité de huelga de Madrid, siguieron adelante con sus propios paros.

Huelga de los médicos de Madrid ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad.SERGIO PÉREZ / EFE

"Para médicos y facultativos —esta legislatura— ha supuesto un revulsivo y una gran decepción. Un revulsivo porque en el verano de 2024 la ministra de Sanidad despertó expectativas sobre acabar con las guardias de 24 horas, que luego se vieron matizadas por un anteproyecto de Ley del Estatuto Marco que quedó muy lejos de las expectativas generadas al mantener una jornada de guardias discriminatoria para médicos y facultativos", valora para RTVE Noticias Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), integrada en la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

"Desde AMYTS, junto al resto de organizaciones médicas que nos hemos coordinado en APEMYF —la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo— presentamos propuestas como el borrador de Estatuto Médico y Facultativo de mayo de 2025. Hay muchas propuestas, pero para resumir vemos dos soluciones al conflicto, si nos quieren en un Estatuto Marco común, mismas condiciones que el resto de categorías. Si, como consideramos, el desempeño médico y facultativo es diferente, nuestras condiciones de ejercicio se deben tratar con médicos y facultativos a través de un Estatuto Médicos y Facultativo propio a nivel estatal y mesas de negociación específicas para médicos y facultativos a nivel de las autonomías", prosigue, para agregar que "las peticiones se resumen en una jornada justa y una clasificación acorde a nuestra formación y responsabilidad sobre el paciente".

"Este año y medio se ha logrado que las condiciones de ejercicio de médicos y facultativos entren en la agenda de gobiernos autonómicos y central, y esperamos alcanzar nuestros objetivos gobierne quien gobierne para atraer y fidelizar médicos y facultativos y poder atender a los pacientes con el tiempo y la calidad que merecen", concluye Hernández.

La Agencia Estatal de Salud Pública, el principal logro legislativo

La principal ley de Sanidad en esta legislatura ha sido la 7/2025, de 28 de julio, que creó la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), aunque el organismo aún no se ha constituido. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de noviembre, con unos diez meses de retraso sobre el plazo que fijaba la propia ley, el real decreto que establece su Estatuto. La agencia, con sede en Zaragoza, quedará formalmente constituida cuando se reúna por primera vez su Consejo Rector, algo que deberá ocurrir en un máximo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto.

El origen de la Agencia Estatal de Salud Pública es muy anterior a la llegada de Mónica García al Ministerio. La Ley General de Salud Pública de 2011 ya preveía un centro estatal de asesoramiento técnico en la materia, que nunca llegó a materializarse, y el primer anteproyecto de la agencia se aprobó en 2023, cuando la cartera estaba en manos de Carolina Darias.

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García.CHEMA MOYA / EFE

El aborto, en manos de Igualdad

La última iniciativa del Gobierno en materia de salud reproductiva de esta legislatura no ha salido del Ministerio de Sanidad sino del de Igualdad. El último Consejo de Ministros previo a las Elecciones Generales aprobó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2026 de la Comunidad de Madrid, conocida como ley del 'concebido no nacido'. La ministra Ana Redondo sostiene que la norma madrileña invade competencias estatales en materia de reconocimiento familiar y que se ha producido un "exceso de competencia de la comunidad autónoma, que no tiene atribuida esta competencia en materia de asimilar al nasciturus con la persona nacida". Según Redondo, la ley quedará suspendida provisionalmente mientras el Tribunal Constitucional resuelve.

La norma de la Comunidad de Madrid, aprobada el 7 de julio, permite considerar al embrión o al feto como hijo ya nacido en determinados procedimientos autonómicos cuando eso beneficie a la gestante o a la unidad familiar. En la práctica, puede computar para ayudas y beneficios fiscales, sobre todo los vinculados a la condición de familia numerosa.

En el mismo Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó el reglamento que desarrolla la reforma de la ley del aborto de 2023, heredada de la anterior legislatura. El texto regula los comités clínicos que deben existir en cada comunidad, formados por dos ginecólogos y un pediatra, de los que quedarán excluidos durante tres años los médicos que se inscriban como objetores. Sanidad ha mantenido un pulso con Madrid, Baleares y Aragón por esos registros. Según los datos aportados por el Gobierno, de las 107.824 interrupciones voluntarias del embarazo de 2025, solo el 22% se hizo en centros públicos, y en Madrid y Andalucía más del 99% de las mujeres acudieron a clínicas privadas.

La ley antitabaco y las reformas sobre medicamentos y gestión pública también decaen

La reforma de la legislación antitabaco fue otro de los proyectos que no consiguieron convertirse en ley. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto el 21 de julio de 2026, con el objetivo de ampliar los espacios libres de humo y actualizar las restricciones ante la expansión de los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco.

Otro proyecto frustrado fue la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobada por el Consejo de Ministros, también el 21 de julio de 2026, para su remisión a las Cortes. El texto pretendía modernizar el marco farmacéutico, mejorar la disponibilidad de medicamentos estratégicos, introducir instrumentos de competencia en precios y facilitar la incorporación de tratamientos innovadores.

La misma suerte corrió la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, una de las iniciativas con mayor contenido ideológico del mandato. El Gobierno aprobó el proyecto el 12 de mayo de 2026, con el objetivo de establecer la gestión pública directa como modalidad preferente para la prestación de servicios sanitarios y derogar la Ley 15/1997, que abrió la puerta a la gestión privada de hospitales y centros de la sanidad pública. También se quedó en fase de tramitación.

A estas iniciativas se suman otras que igualmente se quedaron atascadas en el Congreso. Es el caso de la ley para prevenir el consumo de alcohol entre menores, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros en marzo de 2025 y que estaba en el Congreso desde entonces; y de la Ley de las Organizaciones de Pacientes, aprobada como proyecto el 9 de junio de 2026 y remitida a la Cámara ese mismo mes.

La reforma del copago farmacéutico, una de las medidas que sí entró en vigor

Algunas de las reformas farmacéuticas del Ministerio sí salieron adelante. La de mayor trascendencia fue la del copago farmacéutico, aprobada en mayo de 2026 mediante un real decreto-ley que el Congreso convalidó semanas después. La norma hizo más progresiva la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria y fijó por primera vez topes mensuales para los trabajadores activos con rentas bajas y medias.

Avances en universalidad pese al fracaso de la nueva ley

La ampliación de la cobertura sanitaria ha sido otra de las prioridades del Ministerio, aunque también con resultados desiguales. El proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) llegó al Congreso en mayo de 2024. Su objetivo era reforzar las garantías de acceso a la asistencia sanitaria y eliminar las barreras administrativas que afectan a las personas extranjeras sin residencia legal, pero la iniciativa no consiguió completar su tramitación parlamentaria y decayó con la disolución de las Cámaras.

Paralelamente, en marzo el Gobierno aprobó un real decreto para garantizar que los extranjeros que viven en España sin papeles puedan ir al médico en la sanidad pública. Ese derecho ya existía desde 2018, pero muchas veces no podían ejercerlo por las trabas que ponían las administraciones. En todo caso, hay que tener en cuenta que el decreto no sustituye a la Ley de Universalidad, y un futuro Gobierno podría cambiarlo o anularlo sin pasar por el Congreso.

La Ley ELA, un logro parlamentario compartido

Uno de los avances sociales más importantes de la legislatura fue la Ley ELA. Aprobada con un amplio consenso parlamentario en octubre de 2024, nació de iniciativas de distintos grupos políticos, impulsadas por las reivindicaciones de las asociaciones de pacientes. La norma agilizó el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia y mejoró la atención a las personas con ELA, además de otras enfermedades irreversibles de alta complejidad.

En octubre de 2025, un real decreto-ley creó el Grado III+ de dependencia extrema y destinó 500 millones de euros a reforzar la atención a la dependencia. Sanidad tuvo un papel relevante en los aspectos sanitarios, pero el desarrollo de la ley fue una tarea compartida, con un protagonismo destacado del Ministerio de Derechos Sociales.

"La Ley ELA ha establecido un marco jurídico que garantiza a enfermos y familias un trato digno, respetuoso y adecuado. Ha agilizado además los trámites de reconocimiento de la dependencia y la discapacidad, ya que el procedimiento de urgencia reduce a tres meses el plazo máximo para obtener una resolución administrativa o para solicitar la revisión del grado ya concedido. Desde el momento del diagnóstico se reconoce una discapacidad igual o superior al 33% y se otorga un Grado I de dependencia", resume para RTVE Noticias Pilar Fernández, vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA).

Pacientes de ELA y sus familiares celebran la aprobación de la Ley ELA en el Congreso de los Diputados.SERGIO PÉREZ / EFE

"La norma protege también al cuidador, que obtiene un ahorro en el Convenio Especial con la Seguridad Social para mejorar su base de cotización. Crea un nuevo Grado III+ de dependencia extrema, con ayudas económicas para los cuidados en el domicilio en las fases avanzadas de la enfermedad. Y contempla la fisioterapia a domicilio, que podrá recibirse aunque no se prevea curación ni mejoría", continúa, aunque matiza que "otra cuestión es desarrollarla para que llegue a la práctica real".

"Con este último punto entramos en los aspectos de la ley que, dos años después, siguen sin abordarse. Falta poner en marcha el servicio de fisioterapia domiciliaria y la formación de cuidadores y de profesionales sanitarios, también en atención primaria. Tampoco se ha resuelto la ayuda a la electrodependencia", indica.

"Hay, por último, cuestiones que la ley no incluye y que resultan básicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La prioritaria es la dotación presupuestaria. Las normas deben ir acompañadas de recursos económicos que permitan desarrollar las mejoras previstas, y la Ley ELA nació sin dotación económica ni presupuesto propio para su ejecución", critica Pilar Fernández, quien agrega que "faltan también servicios de logopedia a domicilio y de atención psicológica domiciliaria para pacientes y familias, incluidos los cuidadores, sean o no familiares". "Es necesario un marco de cuidados desde el inicio de la enfermedad, sin esperar a las fases avanzadas del Grado III+. Y hace falta un catálogo de productos de apoyo con criterios de equidad territorial, que escuche las necesidades de los pacientes y tenga en cuenta las particularidades de la enfermedad", concluye.

Récord de plazas de formación sanitaria

El incremento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada constituye uno de los indicadores más favorables del balance ministerial.

La convocatoria de acceso a la formación especializada de 2027, publicada en agosto de 2026, ofertó un total de 12.850 plazas para Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología Clínica, Biología, Química y Física. La cifra supone 484 plazas más que en la convocatoria anterior, un crecimiento del 3,9%, y 4.448 plazas más que en 2018, lo que representa un incremento acumulado del 53%. Del total, 9.676 correspondían a Medicina y 2.341 a Enfermería.

Atención Primaria y salud mental, planes aprobados con resultados por consolidar

Sanidad también ha intentado abordar los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud mediante planes de actuación acordados con las comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial aprobó en diciembre de 2024 el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. Entre sus propuestas figuran la redistribución de tareas entre profesionales, la incorporación de nuevos perfiles y la reducción de cargas administrativas que restan tiempo a la atención de los pacientes.

En febrero de 2025, el Consejo Interterritorial dio luz verde al primer plan estatal de prevención del suicidio, para el periodo 2025-2027. El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, en cambio, fue rechazado ese mismo mes por las comunidades del PP y no se aprobó hasta abril. Contempla el refuerzo de los recursos humanos, la mejora de la atención comunitaria y el desarrollo de alternativas a la hospitalización.

En junio de 2025, el Consejo Interterritorial acordó distribuir más de 229 millones de euros para financiar los tres planes.