La vuelta de Jensen Huang al frente de Nvidia no se explica únicamente por una decisión interna de la compañía. Detrás de su reincorporación hay presiones políticas, intereses económicos y una batalla tecnológica internacional en la que Estados Unidos considera estratégico mantener su liderazgo.

El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que intervino personalmente para convencer al consejo de administración de que recuperase al fundador de la empresa, después de que abandonara el cargo en medio de un escándalo por sus relaciones personales y sentimentales con una presunta espía china. Que el mandatario estadounidense se implicara personalmente evidencia hasta qué punto Nvidia se ha convertido en una pieza indispensable para la economía estadounidense y con ella su "alma mater" y hombre para todo.

No hay dudas de que la multinacional de los chips es clave para el desarrollo de la Inteligencia Artificial que domina el mundo. Y eso la convierte en una pieza estratégica política y económicamente para todos.

Pero es las últimas horas, han surgido voces que se preguntan si hay algo más. Medios de comunicación y adversarios políticos apuntan a ganancias personales para el propio Trump.

¿Hay más que intereses estratégicos por parte de Trump?

El Financial Times ha publicado que el inquilino de la Casa Blanca podría haber ganado hasta 15 millones de dólares -más de 13,5 millones de euros- con la vuelta de Huang y la reacción de la bolsa que disparó este lunes más de un 30% las acciones de Nvidia. Explica que, según las declaraciones financieras presentadas por Trump ante la Oficina de Ética Gubernamental estadounidense el 5 de noviembre, podría haber poseído hasta 370.000 acciones de la compañía a fecha de 3 de septiembre. Aunque reconoce que no se saben cuantas acciones conservaba, si había vendido o comprado, cuando contactó directamente con la Junta directiva para asegurarse el regreso de Jensen Huang, el periódico se limita a hacer un cálculo en el que asegura que como mínimo habría ganado 1,3 millones de dólares —alrededor de 1,2 millones de euros—.

También, Ruben Gallego, senador demócrata por Arizona, ha publicado en sus redes sociales: "Debemos investigar qué operaciones bursátiles se realizaron antes del anuncio. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia".

El investigador en Política Tecnológica y Digital del Real Instituto Elcano, Darío García de Viedma, apunta en una entrevista en el canal 24h de TVE a "las aportaciones económicas de Nvidia a iniciativas vinculadas al presidente. La compañía donó un millón de dólares al fondo de Trump y Vance y también se ha comprometido, según The Washington Post, a donar otros 25 millones para el proyecto de construcción de un salón de baile en la Casa Blanca".

Nvidia, mucho más que una empresa tecnológica

También desde Silicon Valley se ha presionado para facilitar el regreso de Huang al frente de Nvidia. Un puesto en el que lleva 33 años ininterrumpidos hasta ahora, lo que había generado una dirección muy personalista, con hasta 60 personas dependiendo directamente de él. Su salida, por tanto, no suponía únicamente un cambio en la cúpula directiva, abría interrogantes sobre la continuidad de la estrategia de una empresa fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial. El experto de Elcano considera que su regreso era motivo de celebración porque "hay un entendimiento común tanto en Washington como en Silicon Valley, de que el éxito de Nvidia depende de Huang".

Sus procesadores avanzados son fundamentales para entrenar y ejecutar los grandes modelos de IA y para construir los centros de datos que necesita esta tecnología.

García de Viedma señala que "la centralidad a la que nos tiene acostumbrados Nvidia dentro de la cadena de valor de la IA" explica la importancia de su continuidad. Si la compañía cae en bolsa o reduce su facturación, también se resienten las perspectivas de los mercados financieros sobre el resto de tecnológicas. De ahí el interés de la Administración Trump en que la compañía mantenga su fortaleza y capacidad de producción.