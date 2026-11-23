Doce días ha tardado Jensen Huang en volver a dirigir Nvidia desde que la compañía anunció su dimisión el 12 de noviembre. En 2023, Sam Altman necesitó aún menos tiempo. OpenAI comunicaba entonces un principio de acuerdo para recuperarlo cuatro días después. Ambas idas y venidas dan una idea de lo vertiginoso y, a veces, disparatado que puede ser el mundo de la inteligencia artificial. Entre la salida y el regreso de Jensen Huang se han sucedido infinidad de rumores, interrogantes, campañas para readmitirlo y un consejo de administración que, a los seis días de ratificar que Huang no volvería, ha cambiado de opinión. El cargo le ha sido devuelto por unanimidad.

Los inversores lo han celebrado con una subida superior al 30% en los primeros compases de Wall Street. El rebote llega después de que las acciones de Nvidia pasaran en menos de un mes de valer casi 218 a 125 dólares. Han llegado a caer un 42%. El repunte se ha extendido a otras tecnológicas. Un movimiento al alza que deja claro a quién quieren ver los que tienen el dinero en lo más alto de la inteligencia artificial.

Nvidia se dispara en bolsa con la vuelta de HuangANGELA WEISS / AFP

Seis días cruciales para cambiar de opinión

Tras la dimisión de Huang, el relevo recayó en Colette Kress, directora financiera de la compañía. Su tarea era estar al frente de Nvidia de forma provisional hasta encontrar a un nuevo consejero delegado. En la búsqueda de un sustituto, Trump llegó a sugerir que por qué no elegir al ex CEO de Apple, Tim Cook, “una leyenda sustituye a otra”, llegó a declarar. Desde entonces, el propio Huang no ha parado de insinuar que estaba dispuesto a volver a la compañía que fundó en 1993. Su sinceridad, reconociendo la infidelidad con Alice Huang, su postura activa para colaborar con las autoridades en la investigación de espionaje y sus continuas muestras de admiración hacia la empresa que levantó durante 30 años, han ayudado a este regreso.

Una de las dificultades para encontrar una figura a la altura es la forma en la que cerraba los acuerdos. Varios clientes —entre ellos Elon Musk— han asegurado que muchos de los compromisos con los proveedores se habían sellado con un apretón de manos. También participaba en las decisiones sobre qué chips había que desarrollar. El gran reto, tras estas revelaciones, era que quien ocupara su puesto tendría que ganarse la confianza de toda una cadena de clientes que ya habían cerrado acuerdos con Huang de palabra y tenían la confianza absoluta del fundador de la empresa.

Un sinfín de relaciones y un futuro laboral incierto

Antes de la readmisión, el ahora nuevo CEO ha vivido en primera persona lo que es ser el centro de atención de la prensa del corazón. Además de la aventura con la supuesta espía china, en esta semana y media fuera de Nvidia, se le han atribuido dos o tres relaciones más con trabajadoras de su empresa. Una con nombre y apellidos, Kimberly Powell, responsable del área de salud. De las otras se desconoce su identidad. Huang solo ha pedido perdón públicamente por su relación extramatrimonial con Alice Huang.

Alice Huang con Jensen Huang en un restaurante en Taipei, TaiwanTVBS via AP

El culebrón no acababa ahí. A sus deslices se sumaron acusaciones sobre el trato a los trabajadores. Según el The New York Times, una docena de empleados han asegurado ser reprendidos por el mismísimo Huang delante de sus compañeros con insultos y ataques personales.

En medio de esa vorágine informativa, parecía que a Jensen Huang no le iba a quedar otra que iniciar un nuevo periplo empresarial. El martes 17 de noviembre, los mandamases de Nvidia seguían asegurando que no había intención de recuperarle. Palabras del presidente del consejo de administración en la presentación de los resultados trimestrales. Un evento que transcurrió con total normalidad, afirmando que el calendario de lanzamientos de nuevos productos se mantenía. Con un aumento anual del 105% en ingresos, no había motivo para estar preocupados. O sí, ya había movimientos en marcha para que Huang volviese.

Figuras relevantes de la tecnología, como Elon Musk o Geoffrey Hinton (padre de la IA moderna), han resaltado lo imprescindible que es Jensen Huang para el avance de la inteligencia artificial. Una campaña a su favor ha sido capaz de recoger unas 180.000 firmas de diversos sectores tecnológicos para que volviese a tomar el control de la compañía. El domingo 22 de noviembre los hechos se precipitaron. Trump y Huang hablan por teléfono para su posible reincorporación y pide abiertamente a Nvidia que le readmitan. El mensaje del presidente de Estados Unidos es la garantía de que su regreso no iba a suponer un riesgo para la seguridad nacional. No se ha detallado la información que Washington ha transmitido a Nvidia, pero la investigación sobre una posible operación de inteligencia extranjera sigue abierta.

La mejor opción para Donald Trump

La mano de Trump ha sido el aparente detonante. A su juicio, es lo mejor tanto para la empresa de procesadores como para Estados Unidos. Ha llegado a afirmar, según el TheWashington Post, que el gobierno estadounidense carece de pruebas de que el directivo haya actuado ilegalmente y que tenga motivos para considerarlo un riesgo para la seguridad nacional. Tras este voto de confianza, también hay una postura vigilante para comprobar que se cumplen las restricciones a la exportación de los chips de inteligencia artificial a China. Con este movimiento mediador, Trump vuelve a colocar a uno de sus ejecutivos de confianza al frente de una de las compañías tecnológicas más poderosas mientras mantiene bajo observación los movimientos comerciales de Nvidia. Durante su travesía en solitario, Huang ha defendido la necesidad de vender chips a China. Afirma que las restricciones solo perjudican a las empresas estadounidenses al mismo tiempo que aceleran el desarrollo de competidores chinos como Huawei. Una postura polémica que no todos los de su círculo comparten. Su sustituta provisional al frente de Nvidia, Colette Kress, manifestó que habían dejado de enviar procesadores al país chino para centros de datos de la generación Hopper, pese a contar con licencia de venta. Entre estos chips está el H200, que sirve para entrenar modelos de IA, y que los fabrica en Taiwán TSMC. Se manifiesta una vez más una de las grandes paradojas del negocio de la IA, el de quién diseña los chips, dónde se fabrican y quién puede comprarlos.

Trump, Xi y Putin en la cumbre de ShenzhenWin McNamee / POOL / AFP

El encuentro trilateral en la cumbre

No se puede afirmar a ciencia cierta si Jensen Huang y Nvidia han sido un tema a tratar entre Putin, Trump y Xi Jinping durante la reunión trilateral del jueves 19 de noviembre en Shenzhen. El tema sí salió en la conversación entre el mandatario chino y el estadounidense, que hablaron de la situación de Taiwán, país del que sale actualmente el 70% de la producción anual de procesadores. Tras esa reunión, según la agencia Reuters, el presidente de Estados Unidos comentó que había comentado con Xi Jinping el tema Huang/Nvidia y la relación con Megaspeed, la empresa investigada por posibles envíos de chips no autorizados a China, a la que pertenece Alice Huang, la supuesta protagonista de la infidelidad del directivo de la empresa de procesadores.

Que Donald Trump haya pedido la vuelta de Jensen Huang no pone fin al culebrón de espionaje. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sigue investigando si ha habido incumplimiento de las exportaciones en Nvidia. La vuelta de Huang con el respaldo del presidente abre nuevas incógnitas sobre las consecuencias que traerá al fabricante de chips.

A Huang le espera mucho trabajo por delante. Además de solventar una crisis reputacional de imagen, y restablecer la confianza en su entorno laboral y familiar, también tiene que comparecer ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Lo hará a puerta cerrada el próximo 1 de diciembre, según informa The Washington Post. Después de él, será el turno de Tim Teter, responsable jurídico de Nvidia. Los congresistas quieren aclarar qué controles se aplicaban en la empresa para evitar que los procesadores de inteligencia artificial llegaran a China a través de intermediarios. Mientras la vuelta de Huang aparenta estar resuelta, ahora le toca aclarar cómo funcionaba la empresa cuando él estaba al mando.