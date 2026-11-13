Trump asegura que Jensen Huang está "pasando por un infierno" tras su salida de Nvidia y el Senado pide su comparecencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que ha hablado con Jensen Huang tras su dimisión como consejero delegado de Nvidia y ha afirmado que el empresario está "pasando por un infierno" por el impacto del escándalo en su esposa y su familia.

"Lo que más le duele es su esposa y su familia", ha dicho Trump, quien ha remarcado que Huang le llamó personalmente y le habló de lo que le ha hecho a sus seres queridos, durante una entrevista con el comentarista Stephen A. Smith, para su programa Straight Shooter.

El mandatario califica al empresario como "un hombre extraordinario" y, antes de elogiar su capacidad para desarrollar chips complejos, ha resaltado que ahora mismo está atravesando un "infierno".

EE.UU. no determina si la mujer vinculada a Huang es una espía china

Trump también se ha referido a Alice Huang, la empresaria señalada por las autoridades de inteligencia estadounidenses como presunta espía china, y ha afirmado que todavía no sabe si esa condición ha sido determinada como para justificar el cese de Jensen.

"Si la mujer era una espía, sí. Si no lo era, quizás sería diferente", ha indicado el mandatario.

Sobre la sucesión en Nvidia, como ya hiciera en Truth Social, Trump ha mencionado a Tim Cook como posible sustituto de Huang y ha destacado que el directivo ha realizado "uno de los trabajos más extraordinarios en la historia de los negocios", aunque ha reconocido que sería "muy difícil reemplazarlo".

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La relación entre Trump y Huang se hizo más estrecha después de la llegada en enero de 2025 del mandatario a la Casa Blanca y el ex consejero delegado lo acompañó en su viaje oficial a China en mayo de 2026.

El ya exdirector de Nvidia, de 63 años, se disculpó el domingo por haber sido "infiel” a su esposa, aunque no ofreció detalles sobre su relación con la empresaria, quien ha trabajado para Megaspeed, una compañía china que es cliente de Nvidia.

El escándalo en torno a las infidelidades del fundador del fabricante estadounidense de semiconductores creció el miércoles, cuando el periódico The New York Times informó que Huang también mantuvo otra relación extramarital con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de atención sanitaria de Nvidia, lo que habría acelerado su renuncia.

Nvidia ha nombrado como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y ha designado por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.

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Comparecencia en el Congreso

El presidente del Comité de Banca del Senado de EE.UU., Tim Scott, ha enviado este jueves cartas tanto al secretario de Comercio, Howard Lutnick, como a Jensen Huang, solicitando que testifiquen sobre los recientes acontecimientos relacionados con Nvidia.

Scott ha advertido que consideraría emitir una citación judicial contra Huang si este no comparece de forma voluntaria porque "el pueblo estadounidense merece respuestas".

No obstante, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, ha asegurado este mismo jueves a medios locales que Huang ha aceptado comparecer ante el Congreso estadounidense y que es posible que acuda al Capitolio la próxima semana.

Aunque en un principio se le pidió que compareciera el próximo miércoles 18 de noviembre, Mast ha añadido que es poco probable que lo haga ese día, aunque tendrá que comparecer antes del Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos el próximo 26 de noviembre.