Europa está dando pasos en su cruzada para endurecer su política migratoria. No obstante, aún existen muchas incógnitas sobre el plan anunciado por Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos acerca de crear un centro de deportación en Ruanda para los solicitantes de asilo rechazados.

Esta quíntuple entente lo ha bautizado como "centro de retorno", aunque Ruanda prefiere llamarlo "centro de acogida". Nomenclaturas aparte, allí serán enviados los migrantes adultos que hayan agotado todas sus opciones para residir legalmente en la Unión Europea, siempre y cuando no sea posible devolverlos a sus países de origen.

"Si las personas sin derecho de residencia en la Unión Europea no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se convierte en un absurdo", afirmaba el canciller austriaco, Christian Stocker. La Comisión Europea ha celebrado este "enfoque innovador" que puede "contribuir a hacer frente a la migración ilegal".

Los países promotores ponen 2027 como meta para las primeras deportaciones. Inicialmente, este centro de retorno funcionará como proyecto piloto para analizar su funcionalidad, y afirman que su capacidad será de aproximadamente 100 personas. Una cifra irrelevante si la comparamos con las 669.365 solicitudes de asilo que recibió la UE en 2025. Aun así, los países participantes argumentan que el plan mandaría un mensaje hacia las redes de tráfico de personas.

Sobre las características de los centros, las autoridades europeas aseguran que estos serán "abiertos", es decir, que los migrantes trasladados no estarían encerrados. Las primeras semanas tras entrar en el país africano,recibirían formación lingüística y profesional para poder integrarse en la sociedad ruandesa.

Jacob Funk Kirkegaard, investigador sénior del centro de estudios Bruegel, en Bruselas, considera que el objetivo de estos Ejecutivos es tratar de producir un "efecto disuasorio": "Quieren enviar el mensaje de que, si una persona no cumple los requisitos para obtener asilo, será deportada y no podrá permanecer en la Unión", explica.

Este anuncio constata el viraje antiinmigración de Europa, donde los partidos de extrema derecha han irrumpido con fuerza en los parlamentos nacionales y han obligado a las agrupaciones tradicionales a endurecer el discurso. Prueba de ello son las palabras de la única líder socialdemócrata de la UE junto con Pedro Sánchez, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ha defendido la presencia de una "cultura mayoritaria fuerte" para hacer "que una sociedad funcione y tenga baja tasa de criminalidad": "Soy danesa y europea, creo en los valores daneses y europeos", decía. Un discurso que se afianza poco a poco en la región.

Uno de los precursores de este modelo fue el Ejecutivo de Giorgia Meloni en Italia, que en 2023 firmó con Albania un plan para trasladar a los migrantes que encontrasen en alta mar. Sin embargo, el centro albanés de Gjadër lleva dos años casi vacío, bloqueado por problemas judiciales.

¿Podría la justicia tumbar este anuncio?

Este proyecto ha recibido duras críticas debido a cuestiones jurídicas, prácticas y, sobre todo, humanitarias. Dentro de la propia Unión no existe aún un consenso claro, dado que tanto Sánchez como el francés Emmanuel Macron han mostrado su rechazo y escepticismo hacia el proyecto. La ONU también se ha hecho eco de los "centros de retorno": el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mostró el martes su preocupación por las consecuencias que estos traslados podrían tener para los derechos humanos, así como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.

El Consejo de la Unión Europea estableció el pasado mes de octubre que las nuevas normas permitirán a los Estados miembros "devolver a un centro de retorno situado en un país no perteneciente a la UE". Sin embargo, añade un condicionante importante: dicho tercer país debería "respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos y los principios del Derecho internacional, incluido el principio de no devolución". Este factor es el mayor bache que debe afrontar el plan.

Mientras los representantes de los países implicados se reunían en la Cancillería de Austria para anunciar su proyecto, varias decenas de manifestantes protestaban a las puertas del edificio en contra del pacto "UE-Ruanda". Este rechazo se basa en el historial del país centroafricano, gobernado desde hace 26 años por el líder Paul Kagame, en materia de derechos humanos.

Un manifestante sostiene una pancarta en la que se lee "No al acuerdo entre la UE y Ruanda" en el marco de la Conferencia de Viena sobre MigraciónRADEK MICA / AFP

Debido a lo inédito de la iniciativa, existe cierta incertidumbre acerca del recorrido judicial que tendrá al pasar por los exámenes de los tribunales europeos. Kirkegaard recuerda que todos los Estados miembros de la UE deben asumir unos estándares de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Refugiados: "El problema central reside en verificar que no se producen malos tratos contra personas que, de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tienen derecho a un determinado nivel de protección".

Respecto a la responsabilidad de los países europeos con los migrantes una vez hayan llegado Ruanda, el investigador considera que los Gobiernos deben garantizar que estas personas no son perseguidas: "En Ruanda existe la represión política, y no sabemos si los deportados estarán expuestos a malos tratos. Pase lo que pase, no se les está garantizando una vida cómoda. La idea de todo este proyecto es precisamente transmitir que no van a disfrutar de esas condiciones".

Dependiendo de la práctica jurídica de cada país, concluye Kirkegaard, los tribunales podrían dictar sentencias cautelares para detener los procedimientos hasta que se resolviese el proceso.

¿Por qué Ruanda? El país que superó el genocidio

"Ruanda lleva varios años posicionándose como un socio estratégico de los países occidentales, especialmente en materia migratoria", explica Soraya Aybar, periodista y directora de África Mundi. "Está dispuesto a recibir migrantes deportados que no tienen ningún vínculo con su territorio y ha convertido la gestión de la migración en una herramienta de influencia diplomática en su relación con Europa".

Pero para entender mejor el papel de Ruanda en el panorama geopolítico, debemos retrotraernos brevemente a 1994, cuando se produjo el terrible genocidio en el que la población hutu asesinó a 800.000 personas pertenecientes al pueblo tutsi. Más tarde, a falta de una respuesta internacional, una rebelión encabezada por los tutsis y liderada por Kagame recuperó la capital, Kigali, y expulsó a los ruandeses hutus a la República Democrática del Congo (RCD).

Desde entonces, el régimen de Kagame se ha aliado con Uganda y Burundi y ha tratado de interferir en territorios congoleños, motivados por sus minerales y por acabar con los hutus desplazados. Kigali se ha encargado de financiar y sustentar al grupo rebelde militar Movimiento M23, que opera al este de la RDC y que ha provocado el desplazamiento de millones de habitantes.

Tras la tragedia de 1994, la comunidad internacional ha sentido un cargo de conciencia por su no intervención en el conflicto. Desde entonces, Ruanda ha recibido un sustento mayor que el resto de sus países vecinos. Supera los mil millones de dólares anuales de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y ha recibido un aumento exponencial del la Inversión Extranjera Directa (IED), que supuso un 6% del PIB del país en 2025.

Sin embargo, este desarrollo económico no ha venido acompañado de libertades individuales: "Es cierto que ha mejorado algunos indicadores sociales. Sin embargo, si analizamos su contexto democrático y su sistema político, el poder está muy concentrado en Paul Kagame, y su partido, el Frente Patriótico Ruandés, domina el sistema y el espacio político", aclara la periodista. En 2024, la formación del líder superó el 99% de los votos en las elecciones generales. "Seguramente no dispone de la capacidad para garantizar la protección de los derechos de esas personas migrantes".

La organización no gubernamental Freedom House dota actualmente al país de una puntuación de 21 sobre 100 en su escala de libertades civiles. Además, su actuación en la RDC es observada con lupa por los organismo internacionales. "Esta nueva iniciativa permite a Ruanda proyectarse como un país comprometido con los derechos humanos, independientemente de lo que su intervención militar indirecta en el este de su frontera", afirma Aybar.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, llega al Centro Internacional de Convenciones KenyattaLucas Mukasa/Anadolu

Reino Unido, un antecedente fallido

No es la primera vez que el régimen de Kagame flirtea con otros países para aprobar acuerdos migratorios. En 2022, el Reino Unido liderado, por Boris Jonhson, anunció junto a Ruanda una alianza para afrontar la crisis migratoria: "Cualquiera que llegue al Reino Unido de manera ilegal, incluyendo a todos los que hayan llegado desde el 1 de enero de este año, será ahora reubicado en Ruanda", sentenciaba el conservador Jonhson. El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó un año después que el acuerdo era ilegal por la inseguridad de los migrantes, pero el Gobierno aseguró que el plan iba a seguir adelante.

Finalmente, el plan británico no llegó a aplicarse, y tras la llegada de los laboristas al poder en 2024, Keir Starmer criticó el gasto presupuestario que había supuesto este acuerdo.

Con quien sí ha logrado lanzar una iniciativa de este tipo es con Estados Unidos, con quien mantiene un acuerdo bilateral para acoger a migrantes y solicitados deportados por el ICE. "Kagame mantiene buenas relaciones con EE.UU. y con la Administración Trump. Le interesa para proyectar su imagen internacional y acoger grandes eventos deportivos como el tour de ciclismo", añade Aybar. En junio de 2025, Washington albergó la firma del acuerdo de paz entre RDC y Ruanda, un encuentro que no supuso el cese de la violencia en el este congoleño.

Anteriormente, Kagame también había estrechado lazos con el Gobierno de Israel, con el que comparte un vínculo histórico, ya que ambos pueblos fueron víctimas de un genocidio en el pasado. Amnistía Internacional denunció en 2018 que las autoridades israelíes estaban llevando a cabo desde 2013 expulsiones "voluntarias" a Ruanda y Uganda que no cumplían los criterios de voluntariedad.

Un futuro incierto

Aún es pronto para aventurar qué consecuencias a medio plazo tendrá este proyecto en la UE. Kirkegaard no duda de que, en caso de que el sistema demostrase fiabilidad y fuese jurídicamente admisible, muchos otros países querrán sumarse: "Si nueve Estados deciden unirse al proyecto, podría convertirse en un caso de 'cooperación reforzada'. Es decir, un mecanismo que permite avanzar en la integración o legislación de un ámbito específico cuando no hay consenso dentro de la Unión. Los tratados europeos contemplan esa posibilidad".

En 2027 se esperan varias elecciones nacionales que podrían redibujar el mapa político europeo. En Francia, la ultraderechista Marine Le Pen lidera las encuestas, junto con su adversario izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Su aliada italiana, Giorgia Meloni, buscará mantenerse en el poder y tendrá que lidiar con la aparición de un partido con un mensaje aún más duro en materia migratoria, Futuro Nazionale. En Alemania, varios estados federales irán a las urnas, y está por ver si la fuerza ultraconservadora AfD volverá a ganar en alguno de ellos, como ya hizo en Sajonia-Anhalt. Pase lo que pase en estos comicios, el mensaje divulgado por estos grupos ha sido aceptado y se ha incorporado a la agenda política de las fuerzas tradicionales europeas.