El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha propuesto este sábado un recorte de 180.540 millones de euros en el presupuesto del bloque comunitario para el período de 2028-2034, lo que supondría un 10,24% menos que la propuesta inicial de la Comisión Europea.

Costa también ha planteado un nuevo impuesto para las empresas tecnológicas del 3% de su facturación por la publicidad en internet, por hacer de intermediarias y por lo que ingresen vendiendo datos.

Esta nueva tasa solo afectaría a aquellas compañías que tengan un volumen de negocio de más de 50 millones de euros anuales en Europa y 750 millones en el mundo. Apuntaría, por tanto, a las grandes tecnológicas estadounidenses.

La nueva propuesta establece el presupuesto europeo en 1,58 billones de euros, frente a las cuentas de la Comisión que se situaban en 1,76 billones en precios constantes de 2025, y reduciría tanto la partida para los nuevos planes nacionales —que absorben las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión— como del Fondo Europeo de Competitividad y de política exterior.

A precios corrientes, la propuesta de Costa recoge un presupuesto de 1,78 billones de euros, frente a los 1,98 billones planteados por Bruselas, lo que implica un recorte en volumen de unos 200.000 millones de euros si se analiza con esta magnitud.

El presidente del Consejo ha calificado su propuesta de "realista" durante una rueda de prensa en Bruselas y ha asegurado que "aborda nuestras nuevas prioridades al tiempo que preserva nuestras políticas ya establecidas; un presupuesto que mantiene las contribuciones nacionales dentro de límites razonables; y que incluye una cesta equilibrada de nuevos recursos propios".

La nueva versión de las cuentas llega después de la propuesta el pasado mes de octubre por parte de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), que este semestre ostenta Irlanda, y que estableció una reducción del 8% en el presupuesto para 2028-2034 respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario. La propuesta irlandesa priorizó la reducción de las cuentas comunes en partidas como la seguridad y defensa, competitividad, innovación y lucha contra la migración irregular, frente a las partidas tradicionales de los fondos agrícolas, algo que los países del norte europeo criticaron.

Costa recorta todas las partidas

En esta nueva iniciativa, Costa ha optado por más recortes en todas las partidas, incluidos cerca de 30.000 millones en la dotación de los nuevos planes nacionales con los que cada Estado miembro deberá financiar ayudas a agricultores, fondos de pesca, control de fronteras y cohesión, que ya partían de un recorte de aproximadamente un 10% en la propuesta de la Comisión.

Asimismo, se mantiene la propuesta inicial de la CE en pagos directos a agricultores en 261.000 millones y se reduce el fondo para cohesión territorial hasta 402.374 millones. Por otro lado, la partida para la política pesquera común aumentaría de 1.778 millones a 3.550 millones.

Otras partidas como el Fondo de Solidaridad y agencias como Frontex también sufrirían recortes.

Los recortes en el Fondo Europeo de Competitividad, del cual forman parte iniciativas como Horizonte Europa —el programa europeo de innovación e investigación— y la inversión en defensa, alcanzan un 15% respecto a la propuesta inicial de la CE.

El principal blanco de Costa en esta partida han sido los fondos destinados a Resiliencia y seguridad, industria de la defensa y espacio —una de las prioridades estratégicas de la UE— que se han rebajado en cerca de un 30%, hasta los 81.183 millones. Sin embargo, comparado con el presupuesto común actual, la inversión en este apartado incrementaría en más de 50.000 millones.

El programa de investigación Horizonte Europa recortaría su presupuesto en unos 14.000 millones si se compara con la propuesta del Ejecutivo europeo, aunque también sería mayor comparado con las cuentas actuales.

Conecting Europe —programa europeo de redes de transporte—, prevé una reducción de más de 10.000 millones, así como el programa Erasmus+, con algo menos de 2.000 millones.

En el apartado de acción exterior, el denominado Global Europe, Costa plantea un recorte general de 40.000 millones, lo que representa una reducción de más del 20% respecto a la propuesta inicial. Dentro de esta partida, las aportaciones más afectadas por el recorte son al África Subsahariana (con 10.000 millones menos) y para Oriente Medio (7.000 millones menos). La dotación para las Américas y el Caribe también se reduciría en unos 1.500 millones respecto a las cuentas propuestas por la CE.

Nuevas fuentes de ingresos

Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo ha presentado una serie de propuestas para salvar el incremento del presupuesto común de unos 300.000 millones de euros sin aumentar significativamente las contribuciones nacionales a este.

Asimismo, Costa ha partido de propuestas presentadas por la CE y el Parlamento Europeo para crear un paquete de cinco nuevas fuentes de ingresos que incluyen: ingresos por servicios digitales de las grandes empresas, del mecanismo que grava las emisiones asociadas a ciertas importaciones intensivas en carbono (CBAM), de residuos electrónicos no reciclados y productos del tabaco, así como del régimen de comercio de derechos de emisión de carbono.

Según sus cuentas, la combinación de estas herramientas podría generar unos 60.000 millones en ingresos cada año.

Los líderes europeos tienen previsto reunirse en una cumbre extraordinaria los próximos 26 y 27 de noviembre para debatir, entre otras cosas, la nueva propuesta que Costa ha puesto encima de la mesa y que espera ayude a los Veintisiete a avanzar hacia un acuerdo para los presupuestos de cara a la próxima cumbre en diciembre.