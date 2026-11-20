Los líderes del Reino Unido y de la Unión Europea han iniciado el reseteo de sus relaciones en una cumbre celebrada este viernes en Bruselas que supone la segunda cita de este tipo desde el Brexit. El primer ministro británico, Andy Burnham, se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un encuentro en el que han cerrado acuerdos en materias como el comercio agroalimentario, el mercado de carbono y la movilidad para los jóvenes con la reanudación de programas como Erasmus+.

"Hoy pasamos página tras una década de deriva y división", ha dicho Burnham, que ha llamado a "reconstruir los puentes que rompió" la salida del Reino Unido de la Unión Europea hace diez años y ha señalado que el mundo de hoy es muy diferente al del 2017. Los acuerdos alcanzados, ha defendido, aportarán unos 17.000 millones de libras y hasta un 0,5% al PIB de su país.

Costa ha garantizado que en la UE están "abiertos a tener la relación más cercana posible con el Reino Unido" y ha destacado que, pese a que lamentaron el Brexit, lo "respetan", como respetarán la decisión que tomen los británicos sobre el futuro de su relación con el club comunitario. "En el contexto actual, necesitamos unidad, y la UE y el Reino Unido colaborarán estrechamente", ha dicho.

Von der Leyen ha mencionado que "el mundo está cambiando muy rápido" y ha defendido que la relación con el Reino Unido es "muy importante" y debe estar basada en un "espíritu de cooperación" en el que ambas partes ganen. La líder comunitaria ha resaltado los lazos que unen a ambos territorios y ha celebrado el regreso del país al programa Erasmus. "Les hemos echado de menos".

Esta es la segunda cumbre entre la Unión Europea y Bruselas y la primera en la que participa Burnham. La última tuvo lugar en mayo de 2025, cuando bajo el Gobierno del ex primer ministro Keir Starmer sellaron un pacto en seguridad y defensa que incluía un acuerdo pesquero para facilitar la entrada de barcos europeos a los caladeros británicos hasta el 2038.

En los últimos meses el acercamiento de Londres a Bruselas ha sido evidente. Sin ir más lejos, Burnham aseguró la semana pasada que la salida de su país de la UE "no había funcionado" y que, diez años después, cree que el Reino Unido "perdió más que ganó". Por ello, anunció que firmaría un nuevo acuerdo con los Veintisiete, sin dar más detalles sobre su contenido.

Movilidad juvenil y comercio agroalimentario

Los tres líderes han puesto el énfasis en el acuerdo relativo a la movilidad juvenil, que contempla que hasta 100.000 jóvenes no mayores de 31 años puedan desplazarse para trabajar o estudiar con un visado temporal entre la UE y el Reino Unido, ahora necesario para cualquier trabajo o estancia que no sea por turismo. "Somos conscientes de que la última década ha sido difícil para nuestros jóvenes", ha dicho Burnham, que ha mencionado el impacto del Brexit y de la pandemia de coronavirus que, asegura "limitaron sus horizontes".

"Abrirá nuevos horizontes y creará relaciones y amistad que habíamos perdido. Es un momento muy emocional porque serán esos jóvenes los que darán forma a nuestro futuro", ha dicho Von der Leyen. Los líderes no han pactado, sin embargo, las tasas universitarias de sus estudiantes, para lo que se han dado un plazo de seis meses.

Por otro lado, Von der Leyen ha indicado que se han concluido las negociaciones acerca del acuerdo sobre productos alimenticios y agrícolas. "Ha sido un gran éxito: un acuerdo recíproco que facilitará el comercio y reducirá los costes para nuestras empresas a ambos lados del Canal de la Mancha", ha afirmado la presidenta de la Comisión, que ha dicho que beneficiará tanto a los negocios como a los consumidores.

Asimismo, han anunciado un acuerdo para conectar los mercados de carbono europeo y británico que, según la líder comunitaria, "reducirá las emisiones, generará inversiones en industrias más limpias y nos ayudará a avanzar en nuestro compromiso climático", así como a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Seguridad europea e inmigración ilegal

Por último, los líderes se han comprometido a seguir cooperando en materia de seguridad ante los desafíos del contexto actual. Costa ha subrayado que la guerra de Rusia en Ucrania demostró la "unidad" entre la UE y el Reino Unido y Von der Leyen ha defendido que "solo con unidad y fuerza" se puede poner fin al conflicto.

Por ello, han garantizado "trabajar aún más cerca" en materia de seguridad y defensa en un "contexto geopolítico cada vez más complejo y desafiante", tal y como recogen en la declaración publicada tras la cumbre. "Nos comprometemos a colaborar estrechamente en el marco de nuestra Asociación Estratégica y a asumir nuestra responsabilidad compartida por la seguridad de Europa y más allá de sus fronteras", afirma el texto.

Además, Burnham, Costa y Von der Leyen han expresado su voluntad frenar la inmigración irregular y de "cooperar estrechamente" durante toda la ruta migratoria hacia Europa. "A quienes les preocupa la inmigración irregular, pueden estar seguros de que sus preocupaciones han sido abordadas", ha dicho Burnham que ha prometido "cooperación" e "intercambio de datos".